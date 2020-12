Maroc: En visite à El Guerguarat, une délégation de la Commission des AE à la Chambre des représentants salue l'intervention des FAR

El Guerguarat — Une délégation de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants, en visite vendredi à El Guerguarat, a salué l'intervention réussie des Forces Armées Royales (FAR) pour rétablir l'ordre et sécuriser ce poste-frontalier.

Dans un communiqué lu à cette occasion, les membres de la délégation ont fait part de leur fierté quant à l'opération résolue des FAR, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, pour assurer la libre circulation des biens et des personnes.

Ils ont ajouté que cette intervention a prouvé que le Maroc fera face, "avec fermeté et détermination", à toute "manœuvre désespérée" visant à porter atteinte à son intégrité territoriale.

La Commission a également salué les sages décisions de SM le Roi Mohammed VI, qui a réaffirmé l'attachement du Maroc au processus onusien, tout en demeurant fermement déterminé à réagir, avec la plus grande sévérité, à toute tentative de changer le statut de la région et de mettre en péril la sécurité et la stabilité.

Les membres de la délégation ont en outre appelé à resserrer les rangs et à poursuivre la mobilisation à même d'accélérer les projets de développement dans toutes les régions du Royaume, notamment dans les provinces du Sud, sous la sage conduite de SM le Roi.

La Commission s'est par ailleurs félicitée de l'initiative des pays africains et arabes d'ouvrir des consulats dans les provinces du Sud du Royaume, tout en louant les décisions de plusieurs autres pays de retirer leur reconnaissance de l'entité fantoche.

A noter que les membres de la délégation avaient visité des consulats des pays arabes et africains accrédités à Dakhla et Laâyoune.