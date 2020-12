Togo: Un Projet Annuel de Performance 2021 de 16,651 milliards de F CFA adopté - Les importantes décisions prises

Les rideaux sont tombés en milieu d'après-midi de ce Vendredi sur la 17ème réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente, ouverte en début de journée à Lomé.

Entre autres décisions issues de ces travaux, qui a réuni autour de la tables, des ministres des affaires étrangères, de la Coopération et de l'intégration africaine des différents pays membres et des Expertes et délégués de ces pays, il y a l'approbation du rapport d'activité 2019 du Secrétaire exécutif ainsi que des comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2019 et l'affectation du résultat de l'exercice 2019 en report à nouveau. Aussi, indique le communiqué final de cette assise, le Secrétaire exécutif a obtenu le quitus du Conseil des ministres pour sa gestion et le Commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat.

Autre grande décision et surtout importante des travaux présidés par le Prof Robert Dussey, président du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente, c'est l'adoption, dans le cadre du budget-programme 2020-2022, du Projet Annuel de Performance (PAP 2021) d'un montant de 16.651.743.658 de F CFA. Pour l'occasion, indique-t-on, le Conseil a donc encouragé le Secrétaire exécutif, à accélérer la mobilisation des ressources nécessaires au financement des activités prévues au budget-programme.

Aussi, lit-on au point 5 de ce document final, l'adoption par le Conseil des ministres du Programme de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers et Transfrontaliers du Conseil de l'Entente (ProGIEFT-CE) dont le budget estimatif est de 12 milliards de F cfa sur 5 ans de 2021 à 2025. Objectif visé par les ministres en procédant à une telle adoption, c'est de contribuer à faire des espaces frontaliers et transfrontaliers du Conseil de l'Entente, des zones de paix, de sécurité, de développement et d'intégration, des zones où les conditions de vie des populations sont nettement améliorées.

Pour parvenir à la mobilisation des ressources, il est recommandé l'organisation d'une table-ronde des partenaires.

Ce sont là entre autres décisions prises au cours de cette 17ème réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente et qui régenteront les activités du CE durant les prochains mois et années.