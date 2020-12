Afrique de l'Ouest: 4ème réunion ordinaire 2020 - La BCEAO maintient sa politique monétaire

Le Comité de politique monétaire (Cpm) de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appels d'offres d'injection de liquidité à 2,00% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,00%, niveaux en vigueur depuis le 24 juin 2020. Le coefficient de réserves obligatoires applicable aux banques de l'Union demeure également inchangé à 3,0%

Le Comité de Politique Monétaire (Cpm) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) s'est réuni le mercredi 2 décembre courant à l'effet d'analyser les principales évolutions de la conjoncture économique internationale et régionale au cours de la période récente, ainsi que les facteurs de risque pouvant affecter les perspectives à moyen terme d'inflation et de croissance économique de l'Union.

Au terme de cette quatrième réunion ordinaire au titre de l'année 2020, par visioconférence, sous la présidence de Tiémoko Meyliet Koné, gouverneur de la Banque centrale, son Président statutaire, le Comité de politique monétaire sur la base de ses analyses a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appels d'offres d'injection de liquidité à 2,00% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,00%, niveaux en vigueur depuis le 24 juin 2020. Le coefficient de réserves obligatoires applicable aux banques de l'Union demeure aussi inchangé à 3,0%.

Examinant la conjoncture interne, le Comité a relevé que «l'activité économique dans l'Uemoa a légèrement progressé au troisième trimestre 2020, en rapport avec la levée des restrictions de mobilité et les effets des politiques publiques de soutien mises en place», lit-on dans le document transmis à la presse.

TAUX DE CROISSANCE EN CHUTE, DEFICITS BUDGETAIRES RENFORCES...

Le communiqué renseigne que le Pib de l'Union a progressé de «0,6% par rapport à la même période de l'année 2019, après une baisse de 2,0%» un trimestre plus tôt. Pour l'ensemble de l'année 2020, analysent les experts de la Cpm, les dernières prévisions situent le taux de croissance du Pib de l'Union à «0,9% contre 5,6% en 2019». Selon par ailleurs le document, l'exécution des budgets nationaux sur les neuf premiers mois de l'année 2020 fait ressortir «une aggravation des déficits» par rapport à la même période de l'année précédente, induite par les effets de la pandémie sur les recettes ainsi que par les mesures de riposte et de relance prises par les Etats. En effet, le déficit budgétaire, base engagements, dons compris, s'est chiffré à 3.742,1 milliards ou 5,5% du Pib à fin septembre 2020 contre 1.576,3 milliards ou 2,4% du Pib, un an plus tôt. Au plan monétaire renseigne le document, la masse monétaire s'est «consolidée» par rapport au même trimestre de l'année précédente, avec une progression de «15,5% contre 13,2%». Cette accélération a été imprimée par les accroissements des «actifs extérieurs nets (+19,3%) et par les créances intérieures (+11,8%)». Par ailleurs, «les réserves de change de l'Union se sont établies à un niveau confortable», assurant la couverture de 5,6 mois d'importations de biens et services. Et ceci; «correspond à un taux de couverture de l'émission monétaire de 74,7% contre 75,3% un trimestre plus tôt».

LE MARCHE FINANCIER SE DECONTRACTE, LE TAUX D'INFLATION PROJETEE A 2,2%

Sur le marché monétaire, font remarquer les experts de la Bceao, les conditions de financement ont poursuivi leur détente, en ligne avec les opérations d'injection de liquidité à taux fixe depuis fin mars 2020 et les effets de la décision de baisse des taux directeurs, le 24 juin 2020. Ainsi, le taux moyen pondéré des opérations hebdomadaires d'injection de liquidités s'est établi à 2,00% au troisième trimestre 2020 contre 2,46% au trimestre précédent et 3,15% un an plus tôt. Le Comité a relevé que le niveau général des prix à la consommation s'est établi à 2,9% en moyenne au troisième trimestre, après une hausse de 1,7% au trimestre précédent...

Cette évolution est liée aux perturbations des circuits de distribution dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, et de la baisse de la production céréalière de la campagne agricole 2019/2020. Conséquence, le taux d'inflation sous-jacente est ressorti en hausse à «1,6%, après une progression de 1,2%» un trimestre plus tôt. Pour l'ensemble de l'année 2020, le taux d'inflation est projeté à 2,2% après - 0,7% en 2019.

Ainsi, à l'horizon de huit trimestres, soit à fin septembre 2022, les experts de la monnaie situent le taux d'inflation dans la zone de confort « (entre 1,0% et 3,0%) définie pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union».