Maroc: Un derby régional pour la journée inaugurale de la Botola

Après l'ouverture du bal vendredi par les rencontres MAT-SCCM et MASASFAR, le championnat national de football, dit Botola Pro D1 Inwi, abordera ce week-end les péripéties des autres oppositions de la manche inaugurale que l'on espère sera de bonne facture. Pour la journée de samedi, trois matches sont au programme avec une belle affiche teintée d'un parfum de revanche entre la RCAZ et la RSB, confrontation dont le stade n'a pas encore été déterminé. L'équipe de Zemamra avait surclassé la saison écoulée en deux temps les Berkanis, sachant que la défaite comptant pour la 12èmemanche a été pour beaucoup dans la perte du titre pour la RSB. Une déconvenue difficile à digérer mais les hommes de Tarik Sektioui doivent faire avec et tourner la page pour se focaliser sur l'actuel concours.

A commencer par ce match devant une RCAZ pas prête du tout à vendanger des points d'entrée. Tout comme la Renaissance de Zemamra, le Rapid Oued Zem ne se produira pas dans son stade, faute de pelouse naturelle. Il accueillera désormais au Complexe OCP à Khouribga et son premier adversaire n'est autre que le Mouloudia d'Oujda, coaché par l'ex-international marocain Abdeslam Ouaddou qui a succédé à Abdelhak Benchikha parti au DHJ.

Que ce soit le RCOZ ou le MCO, les deux clubs ont procédé à un remue-ménage au sein de leurs effectifs, particulièrement le club d'OuedZem qui a recruté pas moins de 20 joueurs qui seront drivés par un nouvel entraîneur, Youssef Fertout. Si le MCOa connu quelques perturbations lors de la phase de préparation à travers certaines sorties tonitruantes de son coach qui s'était rendu compte des difficultés rencontrées parle club, les choses se présentent autrement pour le RCOZ qui, surle papier, semble fin prêt pour l'abordage.

L'édition 2020-2021 de la Botola n'a pas tardé à offrir au public son premier derby régional, avec comme acteurs l'OCS et le DHJ et pour cadre le stade El Massira à Safi. Les Safiots qui, restent sur une piètre saison, auront à cœur de rectifier le tir et d'entamer l'exercice sur une bonne note. Scénario que les Jdidis tâcheront d'avorter afin de garder le moral au beau fixe avant le choc de mercredi prochain contre le Wydad. A propos du WAC, il recevra dimanche au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca le CAYB, match que les Rouges voudraient absolument remporter pour gagner en confiance, très importante pour l'armada des nouveaux joueurs du club.

Le coach Fawzi Benzarti qui connaît bien la maison s'est dit satisfait du stage de préparation effectué à Marrakech et compte bien secouer s'il le faut ses poulains pour qu'ils puissent sortir le meilleur d'eux même, puisque l'objectif est de rafler la mise des trois tableaux : championnat, Coupe du Trône et Ligue des champions. Ambition qui anime également le rival rajaoui qui, pour son entrée en matière, se tapera une petite trotte jusqu'à Rabat pour défier un FUS qui a fait confiance à ses jeunes.

LeRaja, qui traverse en quelque sorte une zone de turbulences due au prochain départ du président Ziyet, reste capable de dépasser ces tracasseries et de dicter sa loi sur le terrain. Il est vrai que bon nombre de Rajaouis avaient demandé le renfort de l'effectif, mais cette demande ne s'est pas concrétisée pour le moment, en raison d'une trésorerie fortement soulagée, et les recrutements pourraient fort bien intervenir au cours du mercato hivernal.

Voilà ce qui pourrait apaiser la tension dans la demeure en vue d'entrevoir dans de bonnes dispositions la demi-finale retour de la Coupe arabe Mohammed VI le mois prochain contre les Egyptiens d'Ismaïli (aller : 1-0 pour Ismaïli). Enfin, le Grand stade d'Agadir sera le théâtre du match qui mettra aux prises le HUSA et l'IRT, deux formations qui avaient beaucoup souffert l'année dernière et qui sont tenues de rendre des copies bien meilleures cette saison.

Programme

Samedi

RCAZ-RSB (15h30)

RCOZ-MCO (17h30 - Stade OCP - Khouribga)

OCS-DHJ (19h30 - Stade El Massira - Safi)

Dimanche

HUSA-IRT (15h30 - Grand Stade d'Agadir)

WAC-CAYB (17h30 - Complexe Sportif Mohammed V - Casablanca)

FUS-RCA (19h30 - Stade Prince Héritier Moulay El Hassan - Rabat)

Championnat Pro D2

Ci-dessous le programme des matches comptant pour la première journée de la Botola Pro 2, entamée vendredi par les rencontres ASS-WST, CJBG-WAF et OCKOD.

Samedi

JSS-SM (15h00 - Stade Errazi - Berrchid)

CAK-KACM (15h00 - Stade Municipal - Khénifra)

Dimanche

UTS-IZK (15h00 - Stade El Barid - Rabat)

KAC-RBM (15h00 - Stade Municipal - Kénitra)

RAC-TAS (Reporté)