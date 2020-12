Algérie: Saint-Etienne - Ryad Boudebouz n'a pas croulé sous les offres l'été dernier

Indésirable et poussé vers la sortie par Claude Puel en début de saison, Ryad Boudebouz recommence à avoir la confiance de son entraîneur. Il revient sur son mercato estival.

L'AS Saint-Etienne, et plus précisément Claude Puel ne le voulait plus. Elément clé de l'effectif des Verts lors de la saison 2019-2020, Ryad Boudebouz a été complètement placardisé en début de saison 2020-2021. Désireux de se séparer de lui, les dirigeants de Saint-Etienne ont même espéré lui trouver un point de chute après le gong du marché en France. Annoncé tout proche du Qatar Sports Club, il n'est finalement plus parti.

« Ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Déjà, sur le plan financier, on m'a parlé d'une chose et, là-bas, ce n'était pas ça. Même au niveau du foot... Ça fait longtemps qu'on me parle de ces pays et ce n'est pas ce que je recherche maintenant. J'ai encore envie de jouer en France, en Europe », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, l'international algérien l'avoue. Il n'a pas croulé sous les offres puisque l'été n'a pas été riche en propositions.

« Si j'ai eu d'autres offres ? Non. Beaucoup du Qatar, d'Arabie Saoudite. Entre le Covid et la période que j'ai traversée en début de saison, c'est difficile. Dans le foot, c'est compliqué quand tu ne joues pas », a indiqué Boudebouz, qui commence à avoir la confiance de Claude Puel.