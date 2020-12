Ile Maurice: Serie de vol à l'arraché - Un couple derrière les barreaux

Priyush Kumar Mannick, 31 ans et son êpouse Anusha, âgée de 30 ans, ont été coffrés dans la soirée d'hier, jeudi 3 décembre, dans une maison qu'ils occupaient à Cité La Cure. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans une série de vols à l'arraché. Un ado de 18 ans a aussi été interpellé dans le cadre de cette affaire.

Plusieurs personnes avaient rapporté des cas de vol avec violence. Dans leur déposition, elles ont précisé que les suspects circulaient à bord d'une voiture rouge. Les présumés voleurs ont été coincés avec l'aide des images CCTV enregistrées dans le sud.

Suite aux informations du limier Azie du Field Intelligence Office de Port-Louis Nord en collaboration avec le FIO de la Northern division dirigé par le sergent Forod et la Criminal Investigation Division de la région sous le commandement de l'inspecteur Lullith, les policiers ont perquisitionné la maison de Priyush Kumar Mannick et Anusha et ces derniers ont été arrêtés.

Le modus operandi était invariable. Anusha Mannick se chargeait de louer des voitures et conduisait ses complices. Brandon Pauline, 18 ans, est aussi soupçonné d'être impliqué dans ces vols et a été arrêté. D'autres suspects sont recherchés.

Les trois suspects ont été soumis à un interrogatoire serré par l'inspecteur Ramburrun et la CID de Pamplemousses. Ils ont avoué plusieurs cas, dont celui d'une septuagénaire qui s'était fait voler sa chaîne en or le 2 décembre dernier à Montagne-Longue. Ils ont aussi avoué leur participation dans des cas de vol à Montagne-Blanche Blanche et Rivière-des-Anguille