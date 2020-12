Madagascar: Groupe Axian - Une université pour le développement des talents

Le groupe Axian multiplie les initiatives pour le développement des talents au service des entreprises. Aujourd'hui, le groupe veut encourager le développement des talents dans le capital humain d'une entreprise.

Dans son ambition de créer un espace d'échanges de connaissances et de compétences pour ses collaborateurs, Axian lance son université d'entreprise : Axian University. « Ce nouvel établissement regroupera les différentes structures de learning et de développement pour challenger et mettre en œuvre les stratégies business du groupe Axian et révéler les talents africains », annonce le groupe dans un communiqué.

Experts passionnés

Axian University accompagne les talents présents et futurs du groupe à grandir et à atteindre leur plein potentiel grâce à la transmission de savoirs et de compétences d'experts passionnés. Axian University ambitionne ainsi de devenir le 1er lieu de management de talents dans les pays où Axian opère afin de participer au développement de ses collaborateurs et de ses entreprises.

A travers des formations en soft et hard skills, Axian University permet la formation continue des collaborateurs pour leur permettre de répondre aux défis actuels et futurs de leurs marchés. Constitué de trois pôles principaux, Axian Training Center, Axian Diploma et Axian Executive Education, ce nouvel établissement permet le développement des compétences techniques et humaines dans divers pôles tels que commercial, financier, digital ou encore technique.

Elle fédère autour de l'identité Axian et propose des formations d'envergures internationales dédiées à ses cadres. Basée sur la montée en compétences des actuels et futurs collaborateurs du groupe Axian mais également des jeunes diplômés et futurs talents panafricains, Axian University devient une des premières universités d'entreprise à Madagascar et en Afrique.

Engagement

Le lancement d'Axian University vient confirmer l'engagement du groupe en matière d'impact positif. En proposant des formations innovantes mais également en adressant ses offres à un public diversifié, en offrant la mobilité interne au sein des différentes entités du groupe, Axian University permet la montée en compétences et le développement des talents dans tous les pays où le groupe est implanté.

« L'impact positif et le développement durable démarrent à l'intérieur de nos différentes entreprises et nos talents émergents sont acteurs de la transformation économique des pays où nous sommes implantés. Cette université vient remplir la fonction de lieu de partage de connaissances et de tremplin pour les jeunes dans le milieu professionnel», a déclaré Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian.