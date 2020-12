Soudan: Le Conseil des ministres rejette la formation du "Conseil des partenaires de transition"

Khartoum — Le Conseil des Ministres a annoncé vendredi son rejet de la formation du Conseil des Partenaires de la Periode de Transition, appelant toutes les parties à revoir la décision de la formation et le mandat du conseil à la lumière du document constitutionnel en vigueur.

Faisal Mohamad Saleh, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement a indiqué dans un communiqué vendredi que ce qui a été discuté lors de la réunion conjointe entre le Conseil de la souveraineté et le Conseil des ministres et qui a été approuvé par le conseil des ministres sur le rôle du Conseil des partenaires n'était que limité en tant qu'organe de coordination pour résoudre les différends entre les parties à la période de transition.

En ce qui concerne les objections du gouvernement sur la formation du Conseil, Faisal a dit: « la décision n'a pas tenu compte des remarques du Premier ministre, qu'il a faites lors de la réunion avec les représentants des Forces de Liberté et de Changement il y a deux jours ».

« Le mandat mentionné dans la décision de formation, en particulier le paragraphe qui prévoit l'octroi au conseil de tous autres pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre et exercer ses pouvoirs, cela donne l'impression que le conseil sera le gardien des différents organes, ce qui contredit l'accord politique et le document constitutionnel », a indiqué le communiqué.

Faisal a poursuit que la formation du Conseil n'a pas tenu compte des composantes des femmes et des jeunes, ce qui à l'origine contredit le document constitutionnel et les priorités de la période de transition qui exigent la participation équitable des femmes et des jeunes.

« Le pouvoir de surveiller, de suivre, de rendre compte et de diriger la période de transition est l'autorité exclusive du Conseil législatif », selon le communiqué.