Cote d'Ivoire: Ministère des Eaux et Forêts - Un programme de logements pour tous les agents a démarré

Le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, a donné le 2 décembre, à son cabinet, à la Tour A à Abidjan-Plateau, le coup d'envoi officiel des souscriptions pour obtenir un logement dans la future cité des agents des Eaux et Forêts baptisée "Alain-Richard Donwahi".

En présence de Roland Kouakou, directeur général de Jare Industries Côte d'Ivoire, la société immobilière chargée de réaliser la cité, Alain-Richard Donwahi a renseigné et signé la fiche de souscription lui donnant droit à un des prochains logements.

Cette opération immobilière située dans la localité de Songon, à l'ouest du district d'Abidjan, proposera 1210 logements dans sa première tranche et devra être livrée dans un délai compris entre huit et 24 mois à compter du 2 décembre.

A en croire Alain-Richard Donwahi, elle concerne tous les agents du ministère des Eaux et Forêts ainsi que les agents interministériels en service dans le département. Elle est le fruit d'une convention de partenariat entre le ministère et la société immobilière Jare Industries Côte d'Ivoire, accompagnée par Nsia Banque.

« Ce projet a fait l'objet d'une large concertation et d'une sensibilisation des agents à travers des rencontres d'information des bénéficiaires afin de recueillir leurs observations et susciter leur adhésion. A ces rencontres, ont pris part les membres du cabinet, les représentants des directions générales, centrales et déconcentrées du ministère, les représentants des agents en service à la Sodefor et à l'Oipr, et les représentants des syndicats et de la mutuelle des agents des Eaux et Forêts », a rappelé le ministre.

Ce sont des appartements de trois et quatre pièces, des villas basses de trois pièces et des villas Duplex de quatre pièces entièrement achevés qui seront mis à la disposition des souscripteurs après le paiement de l'apport initial de 10% du prix du logement.

Les prix des logements compris entre 25 et 55 millions de F Cfa seront payés après la réception des clés de la maison par l'agent, sur une période maximum de 20 ans. « La particularité et le caractère social de cette opération se trouvent renforcés par le fait que le paiement mensuel pour l'acquisition définitive de la maison se fera avec le bail de l'agent, après qu'il a pris possession de la maison ou qu'il y habite », a précisé le ministre des Eaux et Forêts.

Notons que l'une des mesures sociales fortes prise par Alain-Richard Donwahi depuis son arrivée à la tête du département a été l'augmentation de 62% du montant des baux des agents, ce afin de donner à l'agent et à sa famille un cadre de vie décent.