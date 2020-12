Cote d'Ivoire: Musique / Ali Asgar - Le prince de l'afro rumba

Artiste musicien, compositeur, arrangeur de son, beat maker et comédien. On peut le dire, Ali Asgar vit pleinement son art. Révélé en 2007 sous le pseudonyme d'Ali Srydi, par le concours musical Nescafé African Revelation 3e édition au Mali, le jeune artiste d'origine indienne par son père et congolaise par sa mère, a fait du chemin.

Auparavant entre le Mali et le Burkina Faso, il est aujourd'hui installé dans la capitale ivoirienne depuis le début de l'année 2020. L'artiste désormais baptisé Ali Asgar (son nom à l'État civil) vient de sortir un single intitulé "Moupenzi Wangou". Un avant-goût de son prochain album de 10 titres intitulé "Métissage".

Son style musical, il l'a baptisé l'Afro Rumba, un mélange de rythmes hindou, coupé décalé et rumba qui s'adapte bien avec son timbre vocal suave et puissant.

Pour en arriver là, celui qui se fait appeler le rince de l'afro rumba, né à Kinshasa en République Démocratique du Congo, a débuté sa carrière très jeune en prestant dans des groupes de la capitale congolaise. Il s'est ensuite forgé une personnalité musicale à travers des collaborations avec plusieurs artistes, notamment Bouba Maliba, Penzi, Yeli Fouzzo, Mylmo, Shambar et bien d'autres.

Il a également presté en première partie de spectacle de certains grands artistes comme Tiken Jah Fakoly et Mokobé. Sans oublier les featuring à succès réalisés avec les artistes burkinabé Floby sur le titre "Lokido" et Greg Burkimbila sur le titre "First Round".

Sur place à Abidjan, on l'a retrouvé en featuring avec Ariel Sheney dans le titre "Laisse-moi faire" et Kilheur, dans "Bilo Bela"