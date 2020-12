Madagascar: Société AAM - Promouvoir l'image de l'Académie Malgache à l'échelle internationale

(De g. à dr.) Ratrema William, le président de la société AAM et le Conseiller Jean Claude Ratsimivony.

La société les Amis de l'Académie Malgache (AAM) a été créée le 27 février 2018. Elle compte actuellement plus d'une quarantaine de membres composés notamment de personnes physiques, d'associations et d'entreprises privées.

Comme son nom l'indique, « nous travaillons en étroite collaboration avec l'Académie Malgache. Notre mission consiste d'ailleurs à soutenir et promouvoir les activités de recherche ainsi que les diverses actions entreprises par cette institution pour le développement intellectuel et scientifique de Madagascar. Pour ce faire, nous participons, entre autres, aux activités organisées par l'Académie Malgache. La contribution matérielle et financière à la tenue des séances spéciales ou des événements concernant les actions menées par celle-ci, n'est pas en reste », a évoqué Ratrema William, le président de la société AAM, lors d'une rencontre conviviale entre les membres hier au siège de l'Académie Malgache à Tsimbazaza.

Connu dans le monde. En outre, il a enchaîné que cette société AAM s'associe également aux travaux de recherche et d'édition réalisés par cette société savante malgache. En effet, « nous avons créé cette structure dans le but de la soutenir à la diversification de ses actions tout en multipliant ses domaines d'intervention, et ce, au bénéfice de la population. Ce qui permettra en même temps de contribuer au développement socio-économique de Madagascar. Mais ce n'est pas tout ! Nous nous engageons également à soutenir et promouvoir l'image de l'Académie Malgache à l'échelle internationale étant donné que Madagascar à travers sa culture, ses arts, ses sciences, sera connu dans le monde par le biais de cette institution », d'après toujours ses explications.

Actions entreprises. Il faut savoir que la société AAM compte actuellement plus d'une quarantaine de membres, dont entre autres, le groupe JCR dirigé par le Dr Jean Claude Ratsimivony, qui joue le rôle de Conseiller au niveau de son bureau. De nombreuses actions ont été entreprises pour soutenir l'Académie Malgache. On peut citer, entre autres, la contribution à l'organisation de la 7e conférence annuelle de la société africaine pour le droit international (SADI) en octobre 2018 par l'Académie Malgache. « Nous étions également partenaire de cette institution lors du colloque international sur les enjeux pertinents de la maritimisation, qui a eu lieu en juin 2019 à Toliara. Une donation pour le concours de Soratononina 2019 organisé par le centre des Langues de l'Académie, n'est pas en reste », a conclu le président Ratrema William.