Cote d'Ivoire: Téléréalité musicale " 1 à 12 " - C'est reparti pour la saison 2

Après le succès de la première saison couronnée par la production d'un album du "Collectif 1 à 12" (les 3 vainqueurs de l'édition passée), c'est reparti avec la deuxième saison de la téléréalité, baptisée "1 à 12».

Pour lancer l'édition 2020, la presse a été conviée à une conférence le 3 décembre, à l'hôtel Radisson Blu, route de l'aéroport. Ismaël Akpa, responsable projet, Khalil Bamba directeur de Yes Communication et Elysée Goly chorégraphe à la Compagnie Moayé Ivoire, ont donné toutes les articulations, qui enregistrent comme innovations majeures, une présélection à Abidjan et à l'intérieur du pays et une initiation à la pratique d'un instrument traditionnel pour les enfants.

Initié par Yes Communication, en partenariat avec la Rti, diffuseur officiel, "1 à 12" est une télé réalité orientée vers la découverte de talents cachés des enfants dont l'âge varie entre 1 et 12 ans, à travers l'interprétation des chansons d'artistes nationaux et internationaux. Les candidatures peuvent être féminines et masculines.

Dans sa conception, l'édition 2020 va commencer par une présélection qui permettra à l'équipe de procéder à un casting pour déceler les 12 meilleurs talents qui s'affronteront au cours de la finale et hisser sur la haute marche l'Enfant Star de ladite saison. « Trois points de rassemblements ont été retenus pour les présélections. Treichville pour Abidjan sud, Adjamé-Williamsville pour Abidjan Nord et la ville de Ouangolo pour l'intérieur. Le casting pour la course à la finale aura lieu les 19 et 20 décembre à Cosmos Yopougon. Le 9 janvier 2021, ce sera l'annonce des finalistes. Suivront l'immersion dans les domiciles des candidats du 17 au 31 janvier et le 7 février et les formations durant les congés de février, de Pâques et les débuts des grandes vacances. La grande finale est prévue pour le 28 août », a ainsi résumé Israël Akpa.

La compagnie Moayé Ivoire, chargée de la détection, de l'encadrement et de la production a, pour sa part, concocté un programme qui, selon Elysé Goly, permettra aux enfants de mieux exploiter leurs talents sous la supervision des coaches vocaux que sont l'artiste Ahidyssa et l'emblématique choriste d'Alpha Blondy, Amy Bamba. « Des visites surprises d'artistes de renom pour galvaniser les enfants, l'initiation à un instrument de musique traditionnel, mise en situation réelle de prestation sur un podium, cours de chants et autres techniques meubleront la formation avant la grande finale qui mettra les enfants en situation de live dans une formule acoustique », a-t-il révélé.

Placée sous le parrainage de l'honorable Traoré Idrissa, député de Ouangolodougou, présent à la cérémonie de lancement, l'édition 2020 a pour président du jury Diabo Steck. Le parrain a tenu à remercier les initiateurs pour l'honneur fait à sa circonscription et leur contribution significative à la formation des enfants