Afrique: Kabongo Kasongo garde un souvenir amer de son passage au Wydad

Le passage du Congolais (RDC) Kabongo Kasongo au Wydad de Casablanca (D1 Maroc) ne s'est pas bien passé.

Kabongo Kasongo a connu un drôle de mésaventure au Wydad Athletic Casablanca. L'attaquant congolais a passé six mois en prêt chez les Rouges de Casablanca, en 2019, dont il garde un souvenir particulièrement amer.

« On m'y a transféré sans mon accord et j'y ai été très mal traité. Ils ont gardé mon passeport et j'ai passé 6 mois sans recevoir de salaire, a lancé le joueur congolais dans des propos relayés par Le360sport. On m'a traité mal avant même que je ne m'entraîne. J'ai demandé à être payé avant de m'entraîner comme le stipule mon contrat, mais ils n'ont rien voulu entendre. Durant six mois, je ne quittais pas l'hôtel et c'est grâce à l'ancien président du Zamalek, Mortada Mansour, que j'ai pu partir », a ajouté le joueur âgé de 26 ans.