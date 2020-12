Maroc/Algérie: Vahid Halilhodzic - « On peut battre aussi l'Algérie »

Ancien sélectionneur de l'Algérie, Vahid Halilhodzic est désormais à la tête des Lions de l'Atlas du Maroc. Dans un entretien avec la chaîne marocaine « Erriadia », le Bosniaque a affirmé que le Maroc « est capable de battre l'Algérie ».

Bouillants comme en Amérique du Sud, les derbies entre les pays du Maghreb sont une fête du football où la démesure est au centre du jeu. L'Algérie et le Maroc, pays voisins partageant des langues, et une culture et histoire communes, entretiennent pourtant des relations conflictuelles depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Et parfois cela se ressent que les Fennecs et les Lions de l'Atlas s'affrontent

Interviewé par la chaîne « Erriadia », coach Vahid Halilhodzic n'a pas pu s'empêcher d'inclure l'Algérie dans une parenthèse. Ambitieux ou taquin, le sélectionneur du Maroc a indiqué que sa sélection a les moyens pour faire tomber Djamel Belmadi et ses hommes.

Fier du parcours réalisé, celui qui a conduit l'Algérie en 8e de finale du Mondial-2014 a affirmé « que les débuts n'ont pas été à la hauteur des attentes, d'où le mécontentement du public. Mais on a bossé. On n'a jamais rien lâché. Le niveau atteint aujourd'hui est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices, » se félicite-t-il et d'ajouter « Nous avons battu le Sénégal. On peut battre aussi l'Algérie. Le Maroc peut rivaliser avec n'importe quelle sélection africaine », lance-t-il.

Pour le moment, l'Algérie et le Maroc ne risquent pas de se croiser. Il faudra peut-être attendre les phases finales de la CAN 2022 pour voir les deux sélections voisines s'affronter.