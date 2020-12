Togo: Me Apévon prophétise - "Le peuple peut sommeiller, mais il va se réveiller et se lèvera"

Ce sont deux activités en une pour les FDR (Forces Démocratiques pour la République) de Me Paul Dodji Apévon. Ce Samedi 05 Décembre 2020, le parti politique de l'opposition est en Conseil national, un conseil couplé avec l'anniversaire des quatre ans de vie du parti. C'est un conseil qui sonne alternativement la rentrée politique du parti qui croit toujours en l'alternance politique au Togo.

Dans son mot à l'endroit des militants mobilisés de partout à travers le pays pour honorer de leur présence ce Conseil National, le président national, Me Apévon a une fois de plus manifesté ses espérances pour l'alternance et le changement. Et prophétise-t-il, "Le peuple peut sommeiller, le peuple peut se réveiller et se lèvera". Occasion aussi pour le numéro 1 des FDR de convier les militants à ce que leurs " actions coordonnent" avec ce qu'il disent.

Au cours de ce Conseil, placé sous le thème "Nécessité de relancer la lutte démocratique pour l'alternance", il est prévu des communications sur deux sous-thèmes, à savoir, "Rôle et responsabilité du militant de parti politique", et "Bilan des 4 ans des FDR et perspectives", des travaux en commissions pour explorer les Statuts, le Règlement intérieur et sortir des résolutions.