Afrique: L'Egypte au 1er colloque ministériel virtuel entre la GB et l'Afrique sur les EnR

Le ministre de l'Electricité et des Energies renouvelables, Mohamed Chaker a affirmé que l'Egypte avait pu, à la lumière de la stabilité politique, de prendre un certain nombre de politiques et de mesures de réforme dans le secteur de l'énergie dans le cadre d'une nouvelle stratégie garantissant la sécurité des approvisionnements, la durabilité et la bonne gouvernance.

M. Chaker a tenu ces propos lors de sa participation, via visioconférence, au premier colloque ministériel virtuel sur les énergies renouvelables entre le Royaume-Uni et l'Afrique, organisé par le département britannique du Commerce international (DIT) pour approfondir la coopération entre la GB et l'Afrique dans le secteur des énergies renouvelables (EnR).

Le ministre a indiqué que de nombreuses mesures ont été prises pour encourager la participation du secteur privé aux projets d'énergie nouvelle et renouvelable, qui comprennent principalement l'énergie éolienne et solaire.

M. Chaker a souligné que le secteur accordait une grande attention aux énergies renouvelables à travers un plan ambitieux pour atteindre la part des énergies renouvelables à 20% d'ici 2022 et à plus de 42% d'ici 2035.

Il a indiqué que la réalisation d'une coopération régionale dans le domaine de l'énergie électrique aura un impact positif sur l'optimisation de l'utilisation de diverses ressources naturelles pour l'énergie et la réalisation d'un développement régional durable

M. Chaker s'est félicité de coopérer avec les entreprises britanniques dans des projets d'énergie renouvelable, qui constituent une source d'énergie alternative, notamment celles éolienne et solaire, ainsi que de contribuer aux projets de dessalement de l'eau utilisant des énergies renouvelables et la production d'électricité de déchets via la coopération avec les autorités concernées.