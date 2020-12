Sénégal: Kaolack / Sensibilisation et vulgarisation de la nouvelle loi relative au viol et à la pédophilie - Pour une appréhension massive des risques encourus, en cas d'infraction

Le ministère de la Femme, la Famille, du Genre et la Protection des enfants, en partenariat avec la Justice, le Programme technique belge, Unicef et divers autres collaborateurs, a procédé hier, vendredi, à Kaolack, au lancement de la campagne nationale de vulgarisation de la nouvelle loi de criminalisant le viol et la pédophilie.

Cette rencontre qui a mobilisé plusieurs dizaines de participants, s'inscrit dans la dynamique des autorités sénégalaises et leurs partenaires au développement de faire passer ces nouvelles dispositions de répression auprès des différents partenaires et parties à la lutte pour les droits humains et des femmes en particulier, mais aussi avertir les populations sur les risques encourus par tout un chacun en cas d'infraction. Même si, à présent, ces formes d'agressions souvent exercées sur les femmes et les filles persistent de plus en plus au sein de la société sénégalaise, l'Etat du Sénégal a désormais pris la ferme décision de criminaliser ses actes jugés barbares.

Les auteurs de ces délits ne seront plus jugés au Tribunal correctionnel, mais seront, à partir de cette année, traduits devant la Chambre criminelle comme les inculpés de grand banditisme, les criminels et autres délinquants poursuis pour des faits graves. Au plan procédural, les règles, procédures et compétences vont également suivre et changeront, en évidence.

Ainsi, dans la forme et par rapport à la nouvelle procédure, la criminalisation du viol et la pédophilie au Sénégal entraine surtout le durcissement des peines qui étaient jusqu'ici infligées aux auteurs des viols et autres actes de pédophilie. Conscients qu'au Sénégal, la plupart des actes de viol ou pédophile sont commis par des proches notamment des personnes de même famille, des parents, des voisins, ou parfois des personnes de même communauté, les organisateurs de cette campagne de vulgarisation comptent poursuivre leurs actions sur des stratégies ouvertes de dénonciation.

Autrement dit, il est question de développer au sein des communautés et concessions des formes de dénonciation de tout acte de viol ou pédophile couvertes où la personne dénonciatrice ne court aucun risque de représailles venant de l'auteur des faits ou de sa famille. Il s'agira, dès lors, de mener une large campagne de sensibilisation de proximité, dans le but de toucher le maximum de citoyens mais surtout arriver à les convaincre.

Pour l'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack en charge de l'Administration, ce projet qui fait aujourd'hui objet d'adhésion massive des organisations féminines, mérite une appropriation populaire. Ce sont les populations elles-mêmes qui doivent s'en saisir et le porter, sans aucune considération extérieure.