Afrique: L'Egypte est l'une des dix économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020 (Bloomberg)

L'Egypte est l'une 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020 et a réussi jusqu'ici à surmonter les répercussions du Covid-19, a estimé l'Agence de presse américaine "Bloomberg" dans un rapport publié vendredi sur son site internet.

Les économies africaines ont pris le dessus en temps de Covid-19 par rapport aux autres Etats du monde et sur un total de 54 pays africains 7 affichent une croissance des plus rapides au monde, à savoir, l'Ethiopie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Ghana, le Rwanda et le Kenya, détaille Bloomberg, justifiant cela partiellement au fait que la pandémie a amélioré la compétitivité de ces derniers en accélérant leur conversion d'exportateurs de ressources naturelles en centres impliqués dans l'activité à distance.

1300 sociétés implantées en Afrique sont cotées dans les différentes bourses et les opérateurs de télécommunication bénéficient d'une forte présence dans le continent avec une valeur marchande en 2020 de 29% contre 13% 10 ans plus tôt, souligne Bloomberg.

Les pays africains dont l'Egypte ont fait preuve également de plus de résilience face au Covid-19 et le virus a été contenu dans certains grands pays du continent à l'image de l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Ethiopie où les taux de contamination sont au plus bas depuis avril et mai derniers, selon l'université Johns-Hopkins.

L'économie égyptienne, selon le Fonds monétaire international (FMI) est la 4e mondialement en matière de performance et devrait enregistrer une croissance de 3,5% sur l'ensemble de l'année 2020.

Le marché des actions au Nigeria a réalisé en 2020 la meilleure performance boursière de toutes les places financières du monde et son indice principal, le Nigerian Stock Exchange, qui regroupe 153 sociétés, a engendré 27% de recettes dans le courant de la même année, précise en outre l'Agence américaine Bloomberg.