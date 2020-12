Congo-Brazzaville: LCDE - Réception du magasin central des engins de la société

Le directeur général de La congolaise des eaux (LCDE) , Parfait Chrisosthome Makita, a réceptionné, le 4 décembre à Brazzaville, le magasin central des engins et du matériel de la société.

Situé à côté du boulevard Alfred-Raoul au Plateau des 15 ans, le magasin central des engins de travaux et du matériel d'exploitation de LCDE permettra de renforcer la capacité opérationnelle des exploitants.

Financés par le Fonds d'investissement et d'appui à l'exploitation, pour un coût global de 170,8 millions de FCFA, les travaux ont porté sur l'aménagement, l'application de peinture et la réalisation des rayonnages à l'intérieur et à l'extérieur de 36 conteneurs ; la fourniture et la pose de charpente en tubes carrés avec ouvertures en tôles galvanisées ; la réalisation d'un dallage en béton armé de 350Kg /m3 sur des espaces de stockage entre conteneurs et d'une aire de stockage en béton armé ; l'installation d'un circuit électrique avec temporisation ; la mise à disposition de 630 hommes/jour pour le classement et le rangement du matériel existant ;

Quant aux engins de travaux, il s'agit d'un marché d'un montant de 510,1 millions de FCFA réparti en deux lots. Le premier lot comprend quatre mini pelles avec remorques, deux chariots élévateurs, quatre marteaux-piqueurs, quatre piloneuses, dix projecteurs de chantier, quatre tronçonneuses thermiques, deux compresseurs, quatre groupes électrogènes, huit pompes de puisage de 30 m3/h.

Le second lot est constitué de deux machines à souder, quatre panneaux de blindage, huit détecteurs de métaux, quatre localisateurs de tuyaux, quatre machines à percer sous pression, deux corrélateurs acoustiques, deux caméras d'inspection des forages et puits, six caméras thermiques.

Le directeur des investissements et de la planification, Anicet Bebel Nkossi, a indiqué que la fourniture des pièces de rechange et la formation à l'utilisation des appareils font partie des prestations du fournisseur. Le magasin et les engins des travaux vont constituer la base logistique de LCDE d'une part, et le renfort de la capacité opérationnelle des équipes en charge des futurs travaux exécutés par LCDE, d'autre part.

En rappel, c'est le 18 février 2016 que le gouvernement de la République du Congo et l'Agence française de développement ont signé la convention de crédit CCG-1127 en vue de financer le Projet d'extension en zones périphériques et renforcement du service d'eau potable à Brazzaville.