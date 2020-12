Sénégal: Journée internationale des volontaires sur fond de Covid-19 - Ensemble, c'est possible grâce au volontariat !

Ce samedi 5 décembre, le monde entier fête le volontariat sous le signe : «Ensemble c'est possible, grâce au volontariat». En cette Journée internationale des Volontaires, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, «demande à tous les gouvernements de promouvoir le volontariat, de soutenir l'action des volontaires et de prendre acte de leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. Les volontaires méritent nos remerciements les plus sincères»

Chaque année, le 5 décembre, le monde célèbre la Journée internationale des Volontaires. Dans son message rendu public dans le cadre de l'édition de cette année célébrée ce samedi, le du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, tient «à souligner l'importante contribution apportée par les volontaires à la lutte contre la COVID-19».

A L'en croire, «partout dans le monde, des volontaires aident les groupes vulnérables, luttent contre la désinformation, éduquent les enfants, fournissent des services essentiels aux personnes âgées et apportent un soutien au personnel sanitaire de première ligne. Pendant que nous nous relèverons progressivement de la pandémie, les volontaires auront un rôle essentiel à jouer dans l'accélération de la transition vers des économies vertes, inclusives et justes». Pour le patron de l'ONU, «le volontariat est l'épine dorsale de nos sociétés. Les volontaires, qui collaborent souvent avec l'Organisation des Nations Unies, forgent un sentiment de solidarité. Ils renforcent la cohésion sociale. Ils contribuent aussi à protéger les collectivités, notamment en aidant les plus démunis.»

COVID-19 : LES VOLONTAIRES EN PREMIERE LIGNE DES REPONSES MEDICALES, COMMUNAUTAIRES ET SOCIETALES

D'ailleurs, pour L'ONU, le volontariat est un moyen efficace pour s'attaquer aux défis du développement. Il profite à la fois à l'ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire. On estime que 1 milliard de volontaires donnent librement de leur temps pour résoudre les problèmes qui les touchent, eux ou leurs communautés, souvent dans des circonstances extrêmement difficiles, révèle les Nations Unies qui ont choisi comme Thème pour l'édition 2020 : «Ensemble c'est possible, grâce au volontariat». Et de relever qu'au cours des derniers mois, «alors que la pandémie de COVID-19 a touché la planète entière, les volontaires ont été en première ligne des réponses médicales, communautaires et sociétales. La communauté internationale leur a rendu hommage pour toutes leurs actions, de l'aide médicale aux achats pour des voisins vulnérables, en passant par les services et l'accompagnement des personnes âgées vivant seules».

Mieux, le plan stratégique de préparation et de riposte à la COVID-19 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) «identifie les volontaires communautaires comme des acteurs clés pour la communication des risques et l'engagement communautaire». Ainsi l'OMS reconnaît-elle «le rôle considérable que les volontaires ont joué et continuent à jouer dans la lutte contre le virus». C'est pourquoi la campagne de cette année souhaite remercier les volontaires du monde entier tout en mettant en lumière non seulement les effets positifs de leurs actions sur les communautés mais aussi leurs difficultés et leurs propres besoins pendant la pandémie. La campagne veut aussi apporter un message positif et la conviction qu'«ensemble, c'est possible grâce au volontariat» !