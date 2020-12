Ile Maurice: Visite éclair aux Casernes centrales à la manière de Lucky Luke après un 'joke'

Des présidents de conseil de district nouvellement installés ont réagi à la manière de Lucky Luke suite à la publication sur Facebook d'un joke sur la déclaration d'un président comparant le Premier ministre Pravind Jugnauth à Jésus Christ.

En effet, tout de suite après son élection, le président du conseil de Moka, Sudhir Soonarane, avait comparé Pravind Jugnauth à Jesus Christ, ce qui a provoqué une vague de condamnations tant à Maurice que dans la diaspora dans le monde, spécialement chez les Mauriciens d'Australie.

Ce qui amené Touria Prayag à faire ce commentaire sur Facebook : «Si kelkun resi koner nom ladrog ki ban nouvo president vilaz la p pran, fer koner siouple. Bien bizin. Question de survie !»

Or, au lieu de rire d'un bon coup, les présidents, conseillés par on ne sait qui, sont partis aux Casernes centrales le vendredi 4 décembre porter plainte contre le joke de la journaliste.

Selon les observateurs, si les présidents réagissent aussi vite quand des problèmes se produisent dans les villages- insécurité grandissante, vols, viols, attaques à main armée, infrastructure défaillante, nids de poule, lampadaires en panne, panneaux indicateurs manquants, congestion, absence de parkings- une nouvelle ère s'installerait dans les régions rurales.

D'autre part, on s'interroge sur le sens de jugement des hauts-gradés de la police s'ils sont aussi enthousiastes à dérouler le tapis rouge pour les présidents après un joke alors que le law and order s'est considérablement dégradé dans le pays depuis ces cinq dernières années et cela ne vient pas des médias ou des facebookers mais de Statistics Mauritius, une institution du gouvernement.

Toujours au chapitre de law and order, la mort dans des conditions atroces de la policière Dimple Raghoo a relancé le débat sur les priorités des Casernes centrales. En effet alors que pas moins de douze policiers avec chiens avaient été dépêchés chez une internaute- une jeune fille frêle- dans les premières heures du matin pour l'arrêter, on se demande comment seulement deux policiers sans armes et sans véhicules avaient été déployés pour gérer un controlled delivery et appréhender d'éventuels trafiquants de drogue.