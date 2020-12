Afrique: Curricula de formation des journalistes et femmes dans les médias - Vers un module harmonisé «journalisme sensible au genre»

L'Institut Panos Afrique de l'Ouest (IPAO), dans le cadre de son projet «Femmes occupez les médias», a tenu hier, vendredi 4 décembre 2020, un atelier régional avec les écoles de formations en journalisme de la sous-région, notamment du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso et du Niger pour la création d'un module : «Journalisme sensible au genre». L'objectif de cet atelier est de discuter, d'approuver le module «Journalisme sensible au genre» et d'engager les écoles de journalisme à l'intégrer à l'ingérer dans leurs curricula de formation.

L'Institut Panos Afrique de l'Ouest (IPAO), a tenu un atelier sous-régional avec des écoles de journalisme de plusieurs pays hier, vendredi 4 décembre 2020, au Centre d'études des sciences et des techniques de l'information (CESTI) de l'UCAD, pour la création d'un module «Journalisme sensible au genre». A cette séance de travail étaient présentes 2 écoles de journalisme du Sénégal, 2 de la Côte d'Ivoire, 1 du Mali, 1 du Niger et 1 du Burkina Fasso.

L'objectif de cet atelier est de discuter et d'approuver le module «Journalisme sensible au genre», et d'engager les écoles de journalisme à l'intégrer dans leurs curricula de formation. Selon le coordonnateur régional média de l'IPAO, si le choix est porté sur le CESTI, c'est parce que l'école a institutionnalisé, en 2010, «l'enseignement du genre» à travers le décret portant organisation et fonctionnement de l'établissement. «Le CESTI est un modèle en Afrique de l'Ouest, il a les prérequis nécessaires, les ressources humaines, l'expertise et le fond documentaire nécessaire. L'objectif, c'est d'avoir un contenu pédagogique commun qu'on pourrait enseigner dans ces écoles et que ce module soit intégré dans les offres de formation déroulées par les écoles».

A l'en croire, il s'agit de former les journalistes à mieux prendre l'aspect genre dans la production médiatique notamment les articles, les reportages télé, radio... C'est un travail sur le plan éditorial pour que les billets genre qu'on observe dans les contenus médiatiques pussent être améliorés dans le cadre de la formation des journalistes, explique-t-il. Le résultat attendu est que le programme d'enseignement présenté par le CESTI soit discuté et approuver par les écoles. Et que, les enseignants et chercheurs des différentes écoles s'entendent sur le contenu du module et qu'ils élaborent ensemble un plan d'action visant à intégrer ce module dans les écoles ; même si dans les procédures il y a des instances de prise de décision pédagogique qui sont différentes d'une école à une autre. «Donc, on va essayer de diagnostiquer tout et de voir les moyens les plus adéquats pour que chaque école puisse intégrer son module. Donc toutes ces écoles viennent s'inspirer de l'exemple du CESTI, participent à la conception du module qu'ils pourraient enseigner dans leurs établissements.

Panos veut mettre en place un module de «Journalisme sensible au genre» au niveau de toutes les écoles de journalisme de la sous-région. Donc l'objectif c'est d'avoir un module harmonisé pour toutes les écoles de journalisme, pour sensibiliser les étudiants et les futurs journalistes aux préoccupations des femmes, faire des sujets sur les femmes, leurs participations et contributions dans la société», indique le coordonnateur.

« PAS QUE DES VICTIMES... AUSSI DES ACTRICES»

Pour Bernadette, enseignante au CESTI, bien que les femmes soient dans les médias, mais le traitement des sujets portant sur les femmes pose problème. «On ne sent pas leur contribution, on ne mesure pas l'importance du rôle des femmes à partir des supports médiatiques. Les femmes ne sont pas que des victimes ; les femmes sont aussi des actrices et dans beaucoup de domaines», relève-t-telle. L'enseignante pense que sans les femmes, il y a des familles qui vont s'effondrer dans ce pays, car c'est elles qui font reculer la pauvreté. Pour elle, «le fait que les femmes ne soient pas bien représentées dans les médias, c'est compréhensible parce que la culture des médias est une culture masculine. C'est un curricula volontaire qui fait que les femmes sont souvent minorées volontairement ou involontairement».

Mme Bernadette en veut pour preuve la hiérarchisation des informations. Selon elle, «on décide de quelle information sera prioritaire pour être diffusée d'habitude. On ne cherche pas à voir si ça touche les questions des femmes. Et même la culture des sources, on va souvent appeler des hommes parce que la gente féminine est souvent réticente», ajoutera-elle. Poursuivant son propos, elle dit: «il y a plusieurs facteurs sur le plan religieux et sur le plan juridique ; par exemple dans le Code de la famille, il y a beaucoup de dispositions qui sont défavorables à la femme. Et aussi, sur le plan religieux, il y a beaucoup d'interprétations qui relèguent les femmes derrière les hommes».