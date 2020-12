Sénégal: Résilience agricole au changement climatique - Le projet initiative 4r cible 405 000 producteurs

L'Initiative 4R, un projet de l'Etat du Sénégal financé à environ 10 millions de dollars Us (9 983 521 Usd), soit 5 540 854 155 milliards de francs CFA par le Fonds vert climat (Fvc) de 4 ans (2020-2023), couvrant trois régions du centre et deux du sud a été lancé jeudi, à Dakar.

Ledit projet entend renforcer la résilience des producteurs agricoles vulnérables au changement climatique. Ce, par la gestion intégrée des producteurs ciblés aux risques liés au changement climatique, notamment à la «création d'actifs communautaires durables (réduction ou minimisation des risques); à l'assurance contre la sécheresse (appelé le transfert de risques); à l'épargne (réserve contre les risques); et à l'accès au crédit (prise de risques Calculée)», détaille la note de présentation du document transmise à la presse. Le projet couvre entre autres les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Kolda.

A travers ce projet 4R, lancé par Abdou Latif Coulibaly, ministre secrétaire général du gouvernement, ce sont quelques «405 000 producteurs vulnérables qui sont ciblés dans les régions précitées pour environ 50 625 ménages et dont la finalité est d'améliorer de façon significative la sécurité alimentaire et la capacité intrinsèque de faire face et de surmonter les chocs liés à la variabilité climatique», explique le document.

A noter que le Fvc est un fonds mondial qui appuie les pays en développement dans leurs efforts d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique. Créé en 2010 dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Fvc constitue le dispositif le plus récent et le plus vaste de financement des efforts globaux pour lutter contre le changement climatique.