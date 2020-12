Egypte: "L'Egypte peut par l'industrie" examine ce samedi le développement de l'industrie textile

La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram a annoncé que la conférence "l'Egypte peut par l'industrie", en coopération avec les ministères du Commerce et de l'Industrie et du secteur public des affaires poursuivra ses séances de dialogue, avec la participation d'un certain nombre d'experts égyptiens aux États-Unis opérant dans le domaine de l'industrie textile pour discuter du développement de ce secteur.

Cette session est la deuxième des séances de dialogue de la conférence "l'Egypte peut par l'industrie", a déclaré Mme Makram, selon le communiqué du ministère.

Elle a indiqué que cette session s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des directives de la direction politique, en ce qui concerne la nécessité de suivre les mesures prises dans le cadre de la stratégie de l'Etat pour développer l'industrie textile.

Le ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, a lancé, en novembre, la conférence nationale des scientifiques et des experts d'Egypte à l'étranger dans sa sixième édition, en coopération avec le ministère du commerce et de l'industrie et d'un nombre de ministères et d'organes concernés.