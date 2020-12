Congo-Brazzaville: Justice - Me Claude Coelho De Carvalho nouveau bâtonnier national

Le nouveau bâtonnier national Me Claude Coelho De Carvalho a pris officiellement ses fonctions le 4 décembre à Brazzaville, devant les membres du barreau et le président de la Cour suprême, Henri Bouka.

Né en 1959 à Pointe-Noire, Me Claude Coelho De Carvalho est un professionnel de droit doté d'une expérience en la matière. Il a fait ses études universitaires en France où il a obtenu des diplômes supérieurs. Il fut bâtonnier de Pointe-Noire conseiller juridique de plusieurs structures tant nationales qu'internationales.

Le nouveau bâtonnier national aura, entre autres missions, d'élaborer le règlement intérieur du barreau, d'organiser la formation des avocats stagiaires, de fixer les cotisations des membres du barreau.

Le conseil du barreau veille à la stricte observation par les avocats de leur devoir et a pour responsabilité de soumettre à l'ordre national toutes questions intéressant l'exercice de la profession, la création de cabinets secondaires, la défense des droits des avocats.

Après avoir pris ses fonctions, Me Claude Coelho De Carvalho, s'est engagé à travailler avec l'appui du conseil du barreau, de manière à mieux organiser la corporation afin de lui permettre de relever les défis qui s'imposent à la profession d'avocat.

Pour sa part, le président de la Cour suprême Henri Bouka a appelé les avocats à travailler en étroite complémentarité avec les magistrats afin, dit-il, de porter plus haut, l'étendard de la justice congolaise.

« Associons-nous, juges et avocats, associez-vous, juges et avocats, sans verser dans une forme de camaraderie détestable, et ensemble, gagnons le pari de faire émerger une justice plus respectueuse des lois de la République. Afin de bâtir un système judiciaire qui convainc les plus sceptiques et qui honore ses professionnels », a indiqué Henri Bouka.