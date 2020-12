Sénégal: Conférence des leaders de la majorité présidentielle - Bennoo déroule le tapis rouge à Idy

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar qui était en réunion d'instance avant-hier, jeudi 03 décembre 2020, autour de son Président Macky Sall, s'est vivement félicité de l'arrivée dans ses rangs d'Idrissa Seck de Rewmi et Omar Sarr du Pld/And suqali. Non sans manquer de se prononcer sur le dialogue politique national, par l'entremise d'un communiqué en date d'hier, vendredi.

Après avoir entendu le propos introductif du Président Macky Sall, relève le communiqué, les leaders de Bby ont engagé un débat sur la la situation politique nationale. C'est ainsi que s'agissant du dialogue national dans son volet politique, la Conférence des leaders a salué « les avancées positives auxquelles ont abouti les travaux de la commission politique du dialogue national avec la matérialisation de deux accords importants : audit du fichier électoral et évaluation du processus électoral »,

Dans la foulée, Macky sall et cie ont encouragé les acteurs de ce dialogue « à persévérer dans cette voie de la construction d'un consensus à même de renforcer notre démocratie et de stabiliser durablement notre pays », selon le texte adhoc.

Appréciant dans la foulée l'élargissement de la majorité présidentielle aux nouveaux alliés du parti Rewmi et du Parti des libéraux et démocrates (Pld/And suqali), la Conférence des leaders de Bennoo Bokk Yaakaar a félicité le Président de la République et les leaders des partis alliés pour « l'esprit patriotique dont ils ont su faire montre en mettant l'intérêt national au-dessus de toutes autres considérations ». Le texte de relever par suite que la coalition Bby magnifie cet esprit et salue la présence à ses travaux d'Idrissa Seck, Président du Conseil économique, social et environnemental et d'Omar Sarr, ministre des Mines et de la géologie. Non sans manquer d'exprimer son adhésion totale à la mise en place du nouveau gouvernement élargi.

Enfin, pour ce qui est des élections qui se profilent à l'horizon, la conférence des leaders de Bby a invité, selon son communiqué, « l'ensemble des responsables locaux de la coalition à réfléchir sur les possibilités de se mobiliser à la base pour la reprise des activités d'animation et d'organisation politiques dans la perspective des prochaines élections locales ».