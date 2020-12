Sénégal: Retour des controles systématiques du port du masque - L'aubaine des vendeurs

Obligatoire dans les transports en commun, vivement recommandé partout ailleurs, le masque fait partie du dispositif pour limiter les risques de propagation de la Covid-19. Et avec la résurgence des contaminations de l'épidémie suivie du retour des contrôles systématiques du port du masque, les vendeurs semblent y trouver leur compte. Avec la forte demande, les prix commencent à s'envoler.

«A quelque chose, malheur est bon » diton. Cet adage peut bien s'appliquer avec les vendeurs de masques. Depuis l'annonce du resserrement des mesures barrières contre la Covid-19 comme le port obligatoire du masque dans les transports, lieux et établissements publics assorti de contrôle systématique par les Forces de l'Ordre, les prix des masques ont flambé pour certains. En ce vendredi 4 décembre, c'est la même ambiance que d'habitude dans les rues de Pikine. Passeurs et véhiculent se disputent les rues.

Trouvé à Pikine Texaco, ce jeune homme d'une taille élancée du nom de Pape Thioune confirme la hausse du prix du masque. « Le prix du masque a augmenté depuis l'annonce de la décision des autorités relative au retour du contrôle systématique du port du masque. Avant, on achetait le paquet de masques à environ 1250 voire 1900 F Cfa mais ça a augmenté jusqu'à 3000 F Cfa et ça va encore augmenter encore », soutient le jeune homme. Par conséquent, avec la tendance baissière de la Covid-19 dans le pays et le relâchement dans le respect des gestes barrières il y a de cela quelques mois, le prix du masque avait chuté.

Vêtue d'une robe noire, une autre femme qui s'est transformée en vendeuse de masque depuis l'annonce de la décision des au- torités et qu'on a croisée à Bountou Pikine renchérit. « Je viens juste d'entamer la vente. J'ai acheté un paquet à 2500 et je vends l'unité à 100 Francs Cfa. J'entends quand même des gens dire que le prix a augmenté», fait-elle savoir. Par la même occasion, la jeune femme salue la décision des autorités. Elle y voit un avantage pour les vendeurs de masque. « Je suis vraiment en phase avec cette décision. La maladie est là et ça va pousser les gens à porter leurs masques et nous aussi, on va s'y retrouver», dit-elle. Quant à ce vendeur trouvé au Croisement de Cambérène, la décision du Président n'a pas changé grand-chose sur le prix du masque.

Pour lui, ça reste comme au départ. « Mon métier est de vendre des masques mais concernant le prix, il y a certains qui vendent l'unité à 100 Francs Cfa. Pour d'autres, le prix varie entre 150 et 200 F Cfa. Donc, ça n'a pas bougé. Moi, je le vends à 100 Francs Cfa, mais on m'a fait part de la hausse du prix et je suis d'accord avec le Président parce que ça va pousser les gens à acheter des masques et nous, on pourra subvenir à nos besoins », dixit El Hadj.