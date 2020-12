Congo-Brazzaville: Développement durable du parc Nouabale-Ndoki - Congo conservation company investit 14 millions de dollars

Le ministère du Tourrisme et de l'Environnement a conclu, le 3 décembre, avec Congo conservation company, un accord d'investissement d'un montant de 14 millions de dollars destinés à promouvoir le développement durable du tourisme au parc national de Nouabale-Ndoki.

L'accord d'investissement a été signé par la ministre Arlette Soudan-Nonault, pour le compte du Congo, et l'administratrice générale de Congo conservation company, Elza Gillman. Il vise à relever les défis du développement dans le cadre de la promotion du potentiel touristique du pays.

Pour Congo conservation company, ce protocole d'accord est un engagement qui représente un investissement à long terme. « De notre côté, il y a un engagement de construire deux lodges: un à Mobongo de douze unités et l'autre à Moundzika de six unités. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'en tant que gestionaire du parc, nous envisageons de créer des emplois et préserver la biodiversité, a déclaré Elza Gillman dont le groupe mène une activité d'écotourisme similaire dans le parc d'Odzala-Kokoua.

Elle a précisé que l'apport du Congo, dans ce partenariat, se situe sur le plan des infrastructures.

Saluant, pour sa part, ce partenariat, la ministre du Tourisme a indiqué que c'est un grand pas vers la mise en œuvre d'un tourisme durable et responsable au Congo. "Nous devons saluer et féliciter ce partenaire qui investit depuis plus d'une dizaine d'années dans ce parc et a apporté un nouvel investissement pour accompagner le secteur du tourisme, source de création d'emplois », a indiqué Arlette Soudan Nonault.

Selon cette dernière, "à travers ce partenariat, c'est la biodiversité qui est protégée, parce que le Congo a inscrit le tourisme durable et responsable dans son programme national de développement 2018-2022.