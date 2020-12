Sénégal: Recrudescence des cas de Covid-19 - La thèse d'une 1ère vague irrégulière avancée

Depuis plus de dix jours, le Sénégal est confronté à une recrudescence des cas de coronavirus qui évolue en dents de scie. Si lors de la première quinzaine du mois de novembre, les cas journaliers ont baissé jusqu'à trois cas, on enregistre depuis quelques temps un nombre assez important grimpant jusqu'à 80 cas hier, vendredi. Si certains décrivent cette hausse comme une deuxième vague, des sources du ministère de la Santé et de l'action sociale renseignent que le Sénégal a connu une régression des cas mais la pandémie est toujours là avec sa première vague irrégulière.

L'Etat est en alerte et au premier rang le chef de L'Etat qui a enfilé le « masque » pour demander à la population de se re-protéger du coronavirus qui prend des proportions inquiétantes, ces derniers jours. Rien que pour la journée du 04 décembre, 80 cas ont été dénombrés pour 1054 tests réalisés au Sénégal, soit un taux de positivité de 7,59 %. Si on prend la période du 24 novembre au 04 décembre, on constate que les journées qui ont enregistré le plus grand nombre de cas de dépistages (28, 29 novembre, 03 et 04 décembre) avec plus de mille tests, les cas confirmés de Covid-19 (46,48 cas, 66 et 80) occupent une place importante dans la chaine de transmission qui évolue depuis dix jours en dents de scie. Une situation qui fait sonner la mobilisation et l'alerte pour le retour des gestes barrières.

Pour plusieurs spécialistes de la maladie dans le monde, une deuxième vague pourrait survenir l'automne ou l'hiver. Phénomène qui est en train d'être vécu dans plusieurs pays dont l'Europe et l'Afrique n'y échappe vraisemblablement pas. Toutefois, sommes-nous arrivés à ce stade au Sénégal comme le pensent beaucoup de Sénégalais ?

Le ministère de la Santé tout comme le gouvernement le réfute même si les autorités continuent de rappeler à la population que la pandémie est toujours d'actualité. Si certains décrivent toute hausse comme une deuxième vague, des sources du ministère de la Santé et de l'action, renseignent que le Sénégal a connu une régression des cas mais la pandémie est toujours là avec sa première vague irrégulière et le pays n'est pas encore sorti de ce stade. « Pour parler d'une deuxième vague, il faut avoir une augmentation soutenue de toutes les indicateurs de la maladie, à savoir la hausse des cas de contamination, des hospitalisations et des décès entre autres. Et dans la situation actuelle, on n'en est pas encore arrivé à ce stade.

Le Sénégal est toujours dans la logique de maintenir la tendance ». Dans la foulée, nos sources d'informer : « la situation n'est que le résultat du relâchement de la population concernant les gestes barrières et si rien n'est fait pour les contraindre à respecter les gestes barrières, oui, le Sénégal pourrait basculer dans un futur proche sur une nouvelle vague de contaminations qui risque d'être catastrophique et seul un vaccin pourrait sauver le peuple sénégalais».

Du côté de ces observateurs, il reste évident qu'en augmentant certains jours le nombre de personnes dépistées, on se retrouve avec plus de cas de Covid19. « La vérité a été cachée aux Sénégalais, le coronavirus n'a jamais quitté les lieux. Le Sénégal avait juste revu à la baisse les dépistages».