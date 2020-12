Sénégal: Covid-19 / Bilan du vendredi 4 décembre 2020 - 1 décès, 80 nouveaux cas, 7 cas graves

L a courbe des contaminations de Covid-19 continue de monter. Dans les dernières 24 heures, le Sénégal a enregistré 80 nouvelles infections liées à la Covid-19 sur 1054 tests effectués, soit un taux de positivité de 7,59%.

Il s'agit, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale sur le bilan du jour hier, vendredi 4 décembre de « 33 cas contacts, aucun cas importé et 47 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Mbour 7, Saint-Louis 6, Dakar-Plateau 3, Richard-Toll 3, Yoff 3, Almadies 2, Fann-Résidence 2, Mermoz 2, Touba 2, Cité Keur Damel 1, Cité Keur Gorgui 1, Derklé 1, Fatick 1, Foundiougne 1, Gossas 1, Guédiawaye 1, HLM 1, Kébémer 1, Liberté-6 1, Louga 1, Maristes 1, Ngor 1, Niary-Tally 1, Ouest-Foire 1, Parcelles-Assainies 1 et Sacré-Cœur 1 ».

Par ailleurs, « 10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ». Toutefois, « 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 1 décès a été enregistré ce jeudi 3 décembre 2020 », a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Au total, 16297 cas ont déclarés positifs dont 15707 guéris, 336 décédés et 253 sous traitement.