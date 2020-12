Congo-Brazzaville: CNTS - Le budget 2020 s'élève à plus de trois milliards FCFA

Le comité de direction du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), réuni le 4 décembre, a adopté le budget de l'année en cours à la somme de 3. 635.816.182 FCFA, à l'issue des travaux de la quinzième session.

Le budget arrêté en dépenses et en recettes est identique à celui de l'année dernière, explique le compte rendu des travaux lu par le directeur administratif et financier, André Bernard Awandza. Interrogé sur cette similitude, le directeur du CNTS, Serge Oscar Mokono, a indiqué que la mission de ce centre est de lutter contre la pénurie du sang au Congo. « Le budget de cette année en cours n'a pas les mêmes dispositions que celui des années antérieures parce que la crise financière et la pandémie ont un impact considérable. Espérons que l'année prochaine, le centre fasse des évolutions sur des produits sanguins en travaillant encore pour ne pas vivre la pénurie des poches de Sang », a-t-il déclaré.

Outre l'adoption du budget, l'ordre du jour de la réunion du comité de direction a porté sur l'examen du rapport d'activité, la réalisation du plan d'action, le compte rendu administratif, financier et bien d'autres. Dirigé par le Dr Innocent Kocko, le comité de direction a adopté le plan d'action 2020 et décidé d'examiner dans l'avenir des rapports à mi-parcours. Il a pris aussi des actes des points portant sur la révision de la convention collective, les agents licenciés en 2019, les agents déserteurs, l'authenticité de la dette ainsi que la fiche synthèse financière et comptable des exercices 2011-2017.

De même, plusieurs délibérations ont été prises à cette occasion sur l'adoption du rapport d'activité 2019, l'adoption des comptes administratif et financier exercice 2019, l'adoption du plan d'action exercice 2020 ainsi que la délibération sur les postes vacants.

Le Dr Innocent Kocko a souligné dans son allocution l'impact de la pandémie du coronavirus sur les stocks et l'approvisionnement régulier des formations sanitaires en produits sanguins sécurisés.

L'adoption du plan d'action et du budget de l'année en cours, explique-t-il, permettront à la direction générale du CNTS de terminer l'année avec les outils de gestion.

Par contre, il a émis le souhait de voir la prochaine session du comité de direction se tenir dès le premier trimestre de l'année prochaine afin de permettre à la direction d'avoir des capacités de gestion. Le président du comité a promis de veiller à l'effectivité des délibérations prises.