Sénégal: Macky Sall à la cérémonie d"hommage posthume de la nation - «La mort de Pape Bouba Diop est une perte énorme pour sa famille et pour le sport »

Décédé dimanche dernier, l'ancien international sénégalais, Pape Bouba Diop, a reçu hier, vendredi 4 décembre, l'hommage du président Macky Sall et de la Nation. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'aéroport Blaise Diagne, en présence de la famille du défunt, des autorités sénégalaises politiques, sportives, des anciens footballeurs de la Génération 2002 et du « 12e Gaindé ». Une occasion pour le Président de la République de saluer et d'honorer la mémoire du premier et meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du monde.

« IL ETAIT CONNU POUR SA RAGE DE VAINCRE HORS DU COMMUN »

Pour le Chef de l'Etat, la mort de Pape Bouba Diop est « une perte énorme pour sa famille et pour le sport, « La mort de Pape Bouba Diop est une immense perte pour la nation et pour le monde sportif. De son club de Ndefane de Rufisque, sa ville natale, au Jaraaf de Dakar en passant par les meilleurs championnats européens, jusqu'au sommet du football mondial, Pape Bouba Diop s'est forgé un brillant parcours. Il a eu un brillant parcours tel un soleil qui illumine tout sur son passage. Footballeur talentueux et intelligent, il était connu pour sa rage de vaincre hors du commun », a-t-il déclaré à l'entame de son discours.

Pour l'histoire, le président Macky Sall a particulièrement rappelé le but victorieux marqué par l'ancien milieu de terrain contre la France en match d'ouverture de la Coupe du monde de 2002, puis les deux autres buts lors de ce mondial organisé en Corée du Sud et au Japon où le Sénégal a réussi à se hisser jusqu'en quart de finale. Ce qui fait de Pape Bouba Diop le meilleur buteur sénégalais en phase finale de Coupe du monde avec 3 réalisations. « Nous avons tous en mémoire ce fameux but qu'il a fait en Coupe du monde, le 31 mai 2002, après une course époustouflante sur 40 métres, Pape Bouba Diop inscrivit le tout premier but de cette édition qui était également le tout premier but du Sénégal en Coupe du Monde de football. Face aux champions du monde sortants. Pape Bouba et ses coéquipiers nous offrirent ainsi la victoire qui plaça pour la postérité notre pays sur la planète du football mondial. Ce but et les deux autres qu'il marquera plus tard résumait les qualités emblématiques de leur auteur, le courage et le sens du jeu », a-t-il magnifié ajoutant que les trois buts de Pape Bouba suffisaient seulement pour témoigner la hauteur, le courage, le sens du jeu, la détermination et le patriotisme de la génération 2002.

« PAPE BOUBA ETAIT UN HUMANISTE, COURTOIS, GENEREUX ET PIEUX »

Le chef l'Etat en a profité pour louer, à côté des qualités sportives et du footballeur modèle, l'humanisme, la générosité ou encore la piété qui se confondaient à l'ancien sociétaire du RC Lens. « Le 31 mai 2002 était un vendredi. Notre joie et notre liesse d'alors n'ont d'égal que notre peine et notre tristesse aujourd'hui. Pape Bouba était un joueur modèle, discipliné, convenant et affable, apprécié par ses dirigeants et ses coéquipiers. En atteste le témoignage élogieux de son ami El Hadji Diouf ainsi que Henry Camara qui était à ses côtés. En Pape Bouba, le sportif se confondait aussi avec l'homme. Malgré la gloire, il est resté un homme simple. Modeste et discret. Ses parents, voisins et amis l'ont dit. Pape Bouba était un humaniste, courtois, généreux et pieux. Par ces moments d'émotions et de douleurs, mes pensées vont à son épouse, à ses enfants, à sa famille, ses amis et à ses coéquipiers en particulier ceux de l'épopée de 2002 », soulignait-il avant.

« TU AS HONORE, TA FAMILLE, TA COMMUNAUTE ET TON PAYS »

Au nom de la nation, nous exprimons notre compassion pour ce deuil que nous partageons. Cher Pape Bouba, te voilà arraché à notre affection à la fleur de l'âge. Nous aurions voulu tout donner pour que tu vives encore longtemps auprès de ta famille et de ta communauté. Hélas, le décret divin s'est accompli, imparable. En bon croyant, tu t'y étais préparé. Te voilà parti. Ta vie si courte qu'elle fut aura été utile pour ta famille, à ta communauté et à ta Nation. Tu nous a comblés de joie, de bonheur et de fierté. Tu as honoré ta famille, ta communauté et ton pays. Tu as rempli ta mission sur terre. Nous te saurons éternellement reconnaissants. Les morts ne sont pas morts, disait le poète Birago Diop. Ton œuvre est grandiose, tu ne mourras jamais. Nous te garderons toujours dans notre cœur. Ton souvenir restera toujours gravé dans nos mémoires", a confié le président qui a par la même occasion décoré le défunt en l'élevant à la dignité de Grand Officier de l'Ordre national du lion. Après les hommages, le corps de Pape Bouba Diop a pris la direction de la ville de Rufisque où il reposera. L'enterrement est prévu ce jour, samedi 5 décembre.

LE FUTUR MUSEE NATIONAL DU FOOTBALL DU STADE DE DIAMNIADIO PORTERA LE NOM DE PAPE BOUBA DIOP

Le président de la République, Macky Sall, a saisi cette cérémonie d'hommage posthume pour décorer l'ancien international sénégalais en l'élevant à la dignité de Grand Officier de l'Ordre national du Lion. Mais aussi pour annonçant sa décision d'offrir le nom de Pape Bouba Diop au futur Musée national du football qui sera érigé au Stade du Sénégal en construction à Diamniadio,« Pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de t'élever à titre posthume à la dignité de Grand Officier de l'Ordre national du Lion. Mais aussi offrir ton nom au Musée du football qui sera érigé prochainement au Stade du Sénégal à Diamniadio », déclare Macky Sall. Une annonce qui a été accueillie par des applaudissements. En tant que croyant, nous acceptons le décret divin. Nous prions Allah le Tout Puissant, Généreux et Miséricordieux de t'accorder sa grâce et de t'ouvrir grandement ses portes du paradis et de te placer parmi ses élus. Que la terre de ta chère ville natale de Rufisque te soit légère ! Papa Bouba Diop ; Lion à la belle épopée. Maintenant que tu as passé ton dernier rugissement, repose en paix pour l'éternité », a conclu le chef de l'Etat.

ME AUGUSTIN SENGHOR PRESIDENT FSF : « Pape Bouba Diop incarnait sur le terrain, à tout seul le symbole de notre nation..»

Au nom la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a salué les qualités de conquérant pour résumer le parcours de Pape Bouba Diop. «Tu es de la race des conquérants. Tu l'a été en quittant le Sénégal natal, tu l'as été en France et tu nous revient en conquérant. Tu as conquis le monde en 2002, Le 31 mai et le jour suivant en mettant le monde entier en ébullition et surtout en mettant toutes les puissances du football à genoux. Avec tes coéquipiers, vous avez hisser grâce à vos exploits notre pays à un niveau jamais égalé de visibilité, de prestige et de rayonnement. Vous avez surtout montré que le football n'est pas seulement un jeu, mais aussi un levier puissant de promotion d'un pays quand ceux qui sont ses représentants se subliment par l'engagement, le talent et la virtuosité qui font les grandes nations », témoigne-t-il lors de son allocution. Poursuivant son discours, le patron du football ajoutera que Pape Bouba Diop incarnait sur le terrain, à tout seul le symbole de notre nation. « Il incarnait sur le terrain, à tout seul le symbole de notre nation. Dans un match, tu étais un baobab indéracinable pour les attaques adverses. Tantôt tu te métamorphosait en lion bondissant, rugissant et volant quand il s'agissait d'aller à l'assaut des buts adverses. Nos adversaires de la Coupe du monde l'on appris à leur dépens », rappelle le président de la FSF. Me Senghor indique la FSF s'engage par devoir pour la postérité, à perpétuer la mémoire de Pape Bouba Diop. « Ton étoile ne s'éteindra jamais parce que tu as œuvré pour être un modèle des générations future... Sur le terrain c'était soit un Lion, soit un baobab infranchissable " dira-t-il.

REACTIONS... REACTIONS...

EL HADJI OUSSEYNOU DIOUF, EXDOUBLE BALLON D'OR AFRICAIN « Pape Bouba Diop était le coéquipier modèle»

Au nom des footballeurs de la Génération 2002, El Hadj Ousseynou Diouf a rendu hommage à son ancien coéquipier en sélection en relevant le «coéquipier modèle » et le footballeur qui a marqué son époque. «C'est un coéquipier modèle, ce joueur de classe mondiale et un père de famille exemplaire. Pape Bouba Diop a marqué son époque, accompli fidèlement et avec dignité sa mission sur terre. Aujourd'hui, nous la génération 2002, et celles qui l'ont suivie, saluons la mémoire d'un vrai lion, un « Gaindé » à qui nous voulions tous ressembler sur le terrain », a souligné le double Ballon d'or africain dans un discours lu à côté de Henri Camara connu pour sa proximité avec le défunt. S'adressant au Chef de l' Etat Macky Sall, El Hadji Diouf d'ajouter: « Pape Bouba Diop que vous allez décorer à titre posthume mérite tous les égards de notre nation et de ses dirigeants. Il mérite le repos du guerrier mais il mérite tous les égards de notre nation et de ses dirigeants. Il mérite le repos du guerrier mais il mérite plus de ne pas être oublié. Le Sénégal, notre nation, a perdu un de ses illustres fils mais aussi le plus vaillant (... ). Il a rendu fier à tous les Sénégalais et Africains leur dignité et leur fierté de champion ». L'ancien attaquant vedette des Lions souhaite que l'unanimité faite autour de la disparition de Pape Bouba Diop puisse faire « avancer les choses et conduire la sélection du Sénégal à la victoire à la prochaine Coupe d'Afrique des nations en 2022, au Cameroun. «C'est le meilleur hommage que l'on peut rendre à notre champion. Je n'ai aucun doute que le signe du destin semble militer dans ce sens. Aliou Cissé, le compère au milieu de terrain, aujourd'hui à la tête de la sélection, est le mieux placé pour transmettre l'héritage et les valeurs de Pape Bouba Diop à nos Lions », soutient-il.

HENRI CAMARA, COEQUIPIER ET AMI : «J'ai perdu mon jumeau»

L'ancien international et ami intime du défunt, très ému, force la voix pour parler de son frère jumeau avec qui il a débuté la carrière de footballeur. « Je n'ai plus la force pour parler de Papa Bouba Diop, mais je vais essayer de parler de lui un peu. Notre amitié a débuté au Jaraaf de Dakar. C'est en 1995 que notre histoire a débuté en juniors. Nous avons enduré toutes les catégories. On partageait tout. En signant à Neuchâtel en Suisse, j'avais tout fait pour qu'il me rejoigne parce que je voulais toujours l'avoir à côté de moi. C'est un jumeau que j'ai perdu. Il était calme, tout le temps dans son coin. Il était toujours à mes côtés quand je n'allais pas bien. Le dernier message, c'est Merci Bro qu'il m'a envoyé. Le jour de son décès, j'ai reçu un message qui m'en informait. J'ai quitté le restaurant et me suis enfermé dans ma chambre pour répondre. C'est par la suite que sa femme m'a confirmé son décès. J'étais complètement abattu », souligne le tombeur de la Suède lors de la Coupe du monde du monde 2002.

JOSEPH NDONG, ANCIEN MINISTRE DES SPORTS : « Il avait libéré toute l'Afrique »

Le ministre des Sports du Sénégal de l'épopée 2002 très ému, s'est confié à nos confrères de la télévision nationale. Joseph Ndong confie que c'est un journaliste qui l'a informé par téléphone alors qu'il était dans son verger à Joal. « J'ai demandé au journaliste de me laisser un temps pour retrouver mes esprits parce que j'étais anéanti. C'était le garçon respectueux, il forçait l'admiration par sa dignité par sa fierté, par son engagement. Il était toujours engagé pour son pays. J'ai appris son décès sans apprendre qu'il était malade. C'est ce qui a rendu plus difficile l'acceptation de son décès », confie l'ancien patron des sports. « On se rappellera que Pape Bouba nous avait libérés, l'Afrique entière. Nous vivions en ce moment dans une situation où nos adversaires avaient une condescendance envers nous. Il a été celui qui nous a libérés », rappelle Joseph Ndong...

SEGA BASSE CAMARA, ONCLE DU DEFUNT : « Pape Bouba a été un fils affectueux, un frère respectueux, un neveu dévoué... »

Séga Basse Camara, oncle de Pape Bouba Diop, a pris la parole au nom de la famille de l'ancien international Sénégal, qui était à l'honneur hier, vendredi, sur l'esplanade du Salon d'honneur de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), où un hommage lui a été rendu. « Depuis l'annonce de son décès, tout le pays et tout le monde sportif, dans son ensemble, sont sous le choc. Arraché à notre affection à un âge si jeune, Pape Bouba Diop restera éternel dans nos prières », a dit l'oncle du défunt. Pape Bouba a été « un fils affectueux, un frère respectueux, un neveu dévoué, un petit-fils adorable », témoigne Séga Basse Camara. « Fils modèle, vaillant et digne Gaïndé, il a été un citoyen modèle à l'image d'un ambassadeur engagé sur les terrains du devoir aux côtés des Lions de la génération 2002 ici présent », a-t-il ajouté. Bouba Diop a eu une vie courte, mais bien remplie, dit-il, au service de la Nation. « Il part avec les prières de l'ensemble de la famille », assure l'oncle de l'ancien international sénégalais. Séga Basse Camara a terminé en remerciant, au nom de la famille de Pape Bouba Diop, le président de la République Macky Sall pour toutes les dispositions qu'il a prises depuis l'annonce du décès de Pape Bouba Diop et l'hommage qui lui avait rendu le jour de son rappel à Dieu