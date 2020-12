Congo-Brazzaville: Secteur privé - 230 entreprises présélectionnées pour bénéficier des subventions de l'État

Au total 152 hommes et 78 femmes entrepreneurs vont recevoir une formation avant d'obtenir des financements selon le mécanisme à coûts partagés. La liste des bénéficiaires a été présentée, le 4 décembre, à la ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany.

La première phase du concours de plan d'affaires s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité(Padec), financé grâce à un prêt de la Banque mondiale à hauteur de 25 millions dollars, environ 14,6 milliards FCFA. Le comité de sélection procédera à un nouveau tri parmi les deux cent trente dossiers pour en retenir cent finalistes d'ici le début de l'année prochaine.

Les femmes représentent plus de 34% des bénéficiaires et les personnes vulnérables ou vivant avec handicap 11%. Cette sélection s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national, à l'exception du département de la Likouala. Sur la liste des entrepreneurs retenus par département, Brazzaville arrive en tête avec 73 dossiers, viennent après Pointe-Noire (35), Niari (29), Cuvette (29), loin derrière Lékoumou (3), Cuvette-Ouest (1). Le secteur d'agrobusiness est le plus représenté (79%), loin devant le transport/logistique (8,3%), les opportunités Covid (4%).

Les prix seront remis aux bénéficiaires en février peu avant le lancement de la deuxième phase du concours de plan d'affaires. Les lauréats recevront donc des subventions allant de trois à quinze millions CFA, à travers un autre instrument mis en place, le Fonds d'appui au développement des Petites et moyennes entreprises.

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'équipe dirigeante du Padec a décidé de simplifier le processus du CPA et du fonds. Des facilités sont accordées aux promoteurs d'entreprise en création ou en développement, dont les ressources ont été affectées par la pandémie.

Pour la ministre de tutelle, Yvonne Adélaïde Mougany, l'objectif est atteint avec la forte présence des femmes et des personnes vulnérables sur la liste. « Les résultats des travaux du comité de sélection sont une bonne nouvelle en ce temps d'incertitude liée à la crise sanitaire de Covid-19. Ce concours de plan d'affaires va stimuler l'éclosion d'un tissu économique national. Notre ambition est qu'au terme de ce passage par ces moules de bonnes pratiques internationales se renforce sur le fond d'un épanouissement de l'initiative privée, la symbiose de la culture entrepreneuriale et managériale dans la société congolaise », a-t- elle estimé.

Il faut noter que le processus d'octroi des subventions aux entrepreneurs congolais s'exécute en plusieurs phases. Avant le lancement des activités du comité de sélection, une campagne nationale a été lancée en mars dernier le long du corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso passant par les villes comme Dolisie, Nkayi, Kinkala, Oyo, Owando...

Les experts ont sillonné ces principales villes pour identifier les porteurs de projets et petits entrepreneurs. Ce sont eux qui ont procédé à la première phase de sélection, notamment d'un millier de dossiers de plan d'affaires, puis des deux cents meilleurs plans d'affaires simplifiés dont la liste vient d'être rendue publique.