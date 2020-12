Angola: Le gouverneur veut la rapidité dasnd l'écoulement des produits agricoles

Quibala (Angola) — Le gouverneur de la province de Cuanza Sul, Job Castelo Capapinha, a défendu vendredi, dans la municipalité de Quibala, une plus grande vitesse dans l'écoulement des produits agricoles, afin d'éviter leur détérioration et de stimuler l'augmentation de la production.

S'exprimant lors de l'ouverture de la deuxième édition de la Foire de la Campagne, qui se déroule jusqu'à ce samedi, sous la devise «Cuanza Sul, leader dans l'agriculture, le tourisme et la pêche», le gouvernant a souligné que l'agriculture familiale dans la région a besoin d'une politique moins bureaucratique, compte tenu de son poids dans l'équilibre économique de la province et du pays.

A l'occasion, il a salué le soutien de l'Exécutif dans la promotion des actions d'écoulement des produits de la campagne et de la pêche.

Il a informé que le Gouvernement continuera à distribuer des intrants et à fournir une assistance technique aux coopératives, associations et entreprises familiales, dans le but d'augmenter la production.

La foire rassemble 150 exposant, y compris des agriculteurs familiaux, des coopératives et des fermiers des 12 municipalités de Cuanza Sul, qui exhibent des produits agro-pastoraux et de la pêche.

L'événement est une initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie dans le but de faciliter l'écoulement des produits de la région et de promouvoir l'ambiance d'affaires entre commerçants.

Le premier salon a eu lieu les 28 et 29 août de cette année, avec la participation de 170 exposants. Il a réalisé un chiffre d'affaires de neuf millions de kwanzas.