Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire - Tiémoué Bakayoko bientôt avec les Eléphants ? Son agent répond

Alors qu'il aurait pu choisir la Côte d'Ivoire, Tiémoué Bakayoko avait opté pour l'Equipe de France en 2017.

S'il ne compte qu'une sélection chez les Bleus, barré par la concurrence de nombreux éléments de talent au poste de milieu de terrain, Tiémoué Bakayoko reste toujours éligible pour arborer les couleurs de la Côte d'Ivoire. Sur le plateau de la chaine ivoirienne La 3, Abdoulaye Bakayoko, agent et frère aîné du joueur, espère que Tiémoué rejoindra un jour les Eléphants.

«Est-ce qu'il a envie ou pas de jouer avec les Eléphants ? Je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faudrait formuler la question. Ce qui est sûr, c'est que la décision ne revient qu'à lui. Evidemment qu'on en discute, je vis constamment ici (en Côte d'Ivoire, ndlr)», a souligné le représentant dans des propos relayés par Afrik Foot, avant de demander aux supporters ivoiriens, de faire preuve de compréhension.

«On a tendance à oublier l'aspect mental et psychologique dans ce genre de situation, où vous grandissez et vous vivez dans un pays, on vous forme, on vous apprend, on vous guide dans un pays et, arrivé à un certain âge, vous vous retrouvez avec ce dilemme de devoir choisir entre deux nations. Et on ne parle que de football, ça ne définit pas forcément la personne que vous êtes réellement. Donc je pense que les gens doivent prendre du recul et comprendre que, même à ce niveau-là, pour des gens qui sont préparés à jouer devant 80 000 personnes, il y a des décisions qui sont très difficiles à prendre», a insisté Abdoulaye Bakayoko.