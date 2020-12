Congo-Brazzaville: Santé - Le MAJ sensibilise les étudiants de l'IPC au SIDA

Une conférence-débat a été organisée, le 4 décembre, par le Mouvement action des jeunes (MAJ), organisation juvénile de l'Association congolaise pour le bien -être familial (ACBEF), à l'Institut polytechnique chrétien (IPC), à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.

«Connais ton statut » est le thème sur lequel Espoir d'Almeda, président du MAJ, a entretenu les étudiants du l'Institut polytechnique chrétien (IPC) en présence d'Edouard Mbemba, directeur général dudit institut. Les généralités sur le sida, les différents modes de transmission et de contamination, les moyens de lutte contre la maladie, comment se préserver ont constitué la charpente de l'intervention d'Espoir d'Almeda. Les nombreuses questions posées à cet effet à l'exposant témoignent de l'intérêt accordé par tous à ce focus.

« Pendant trois jours, nous avons mené des actions dans le but de donner des informations utiles et de qualité aux jeunes sur la lutte contre le VIH-sida. Notre objectif est d'amener les jeunes à mettre en pratique ces informations et les conseils que nous leur avons prodigués. Nous voulons par ces actions pousser la jeunesse à faire son test de dépistage et à connaître son statut sérologique. Plus on est informé sur son état de santé, mieux on suit un traitement et cela nous permet d'avoir une bonne santé», a dit le président du MAJ.

Satisfait de ces échanges avec les membres du MAJ, les étudiants ont loué cette initiative et ont souhaité qu'elle soit pérenne. Un sentiment partagé aussi par Edouard Mbemba qui, après avoir remercié le organisateurs, a dit que son souhait est de voir ses étudiants adopter désormais de nouveaux comportements en matière de santé sexuelle et de reproduction avant de demander à ces derniers de vulgariser ces informations reçues auprès de leurs amis et collègues absents à l'activité. L'exercice pratique sur le port des préservatifs masculins et féminins a mis fin à l'activité.