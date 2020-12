Soudan: Le ministre des AE s'adresse au Sommet du libre-échange africain

Khartoum — Le ministre charge des Affaires étrangères, Omar Gamar Eddine Ismail a, au nom du Premier ministre, participé au 3ème Sommet exceptionnel de l'UA sur la zone de libre-échange des pays africains qui s'est tenu virtuellement à Johannesburg, capitale de l'Afrique du Sud.

Le ministre a prononcé la déclaration du Soudan au sommet dans laquelle il a remercié le président sud-africain et le président de l'UA, Cyril Ramaphosa pour avoir accueilli la réunion ainsi que le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou pour son soutien à la zone de libre-échange Arfican, soulignant le lancement de la zone de libre-échange en 2021.

Il a abordé les développements importants au Soudan, y compris les réalisations du gouvernement de la période de transition représentée dans la réalisation de la paix avec le Front révolutionnaire qui soutiendra les efforts de développement, de progrès et de prospérité et aidera à surmonter un certain nombre de défis.

Il a ajouté que le gouvernement de transition s'emploie à éliminer les irrégularités structurelles de l'économie soudanaise, héritées du régime précédent, et à cette fin, il a adopté des mesures sérieuses en élaborant des plans et des programmes de reprise économique et en relevant les défis, en particulier ceux liées à l'entrave à l'intégration du Soudan dans les économies régionales et mondiales.

Le ministre a apprécié les efforts déployés par l'Union africaine et les partenaires internationaux qui ont abouti à la tenue de la Conférence des partenaires du Soudan à Berlin, en juin dernier.