Afrique du Nord: Al Hoceima - Les coopératives des fils d'anciens résistants saluent la sécurisation réussie du passage d'El Guerguarat

Al Hoceima — Les coopératives établies par les fils d'anciens résistants et membres de l'armée de libération à Al Hoceima ont salué l'opération réussie menée avec maitrise et sagesse par les Forces Armées Royales (FAR), pour sécuriser le passage d'El Guerguarat et rétablir la circulation normale des marchandises et des personnes.

Dans un communiqué, ces coopératives ont vivement salué la gestion, marquée par la sagesse et la détermination, de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, du dossier d'El Guerguarat à tous les niveaux, en vue de rétablir l'ordre dans ce poste-frontière, et ce dans le respect total de la légitimité internationale.

Elles se sont, par la même occasion, félicitées de cette opération qui a permis de sécuriser les flux des biens et des personnes entre le Royaume du Maroc et la Mauritanie en particulier, et l'Europe et les pays de l'Afrique subsaharienne en général.

Les coopératives des fils d'anciens résistants et membres de l'armée de libération à Al Hoceima ont aussi affirmé leur mobilisation constante derrière le Souverain pour faire face à toutes les manoeuvres des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, qui constituent une menace claire pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région, ainsi que pour défendre les constantes de la Nation et ses valeurs sacrées.

Elles ont, par ailleurs, salué les positions de la communauté internationale et des pays frères et amis qui soutiennent la cause nationale de l'intégrité territoriale, se félicitant de l'élan de développement que connaissent les provinces du sud et les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de développement lancé dans ces province, conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi.