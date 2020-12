Afrique: Le Maroc enregistre avec un immense optimisme et une grande satisfaction les développements positifs en cours pour dépasser le différend entre les frères au sein du CCG (communiqué)

Rabat — Le Maroc enregistre avec un immense optimisme et une grande satisfaction les développements positifs en cours pour dépasser le différend entre les frères au sein du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Se basant sur les liens de fraternité solide et de cordialité sincère unissant SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, et Ses frères Rois et Emirs des pays du Golfe arabique, le Royaume du Maroc exprime son souhait de parvenir à un accord définitif pour clore ce différend, à même de permettre aux pays du CCG frères de retrouver la cohésion et l'harmonie et de consolider la stabilité au sein de la région et l'unité arabe, ajoute le communiqué.

Partant de ses relations historiques fortes avec tous les pays du Golfe arabique, le Royaume du Maroc salue hautement les efforts déployés par l'Etat du Koweït frère pour rapprocher les visions et permettre la réconciliation au sein de la famille du Golfe, souligne la même source, notant que le Royaume salue aussi le rôle positif des Etats Unis à ce sujet.