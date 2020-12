Mali: Nouvelles auditions de la Commission vérité, justice et réconciliation

La Commission vérité, justice et réconciliation du Mali a organisé samedi 5 décembre au centre international de conférence de Bamako sa seconde audience publique en un an. Durant toute une journée, des survivants de massacre, de meurtre, d'acte de torture et de traitement inhumains ont été auditionnés.

Pleine de vie, Aicha Wallet Albessaty navigue entre les deux salles d'attente réservées aux victimes. Aux premières années de l'indépendance, en 1963 une rébellion touarègue éclate dans la région de Kidal. Une rébellion matée par l'armée malienne.

Âgée alors de 9 ans, Aicha raconte de son regard perçant y avoir perdu des membres de sa famille. et dénonce les amalgames d'alors : « Les militaires, ils ne font pas la différence entre les hommes de terrain, et la population, et c'est ça qui est grave, on tue des innocents. »

Vivre décemment

Onze autres survivants d'atrocités se succéderont sur la scène du centre de conférence de Bamako. Ces victimes souhaitent tout simplement vivre décemment et en toute sécurité. C'est le cas de Abdoulaye Barry en larme durant son récit. Sa femme et trois de ces enfants ont été tués lors du massacre du village peul d'Ogossagou le 23 mars 2019

« Me voici aujourd'hui, je n'ai plus de biens, mes proches sont morts, je n'ai pas de champ. Je n'ai pas de travail, tout ce que je cherche, c'est de l'aide, au nom de Dieu pour que je puisse faire vivre les enfants qu'il me reste. »

Quid de l'ouverture de dossier judiciaire ? La Commission vérité, justice et réconciliation du Mali n'en a pas le mandat. Ce qui pose la question d'éventuelles réparations. Début décembre, 18 722 témoignages ont été collectés sur toute l'étendue du territoire.