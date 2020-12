Afrique: Liverpool - Wolverhampton - prévision et pari d'un expert

Journaliste de football, un expert a fait une prévision pour le match de la 11ème journée de Premier League de la saison 2020/21 entre Liverpool et Wolverhampton ce dimanche à 19h15 GMT.

Parlons du match de la prochaine journée de la Premier League "Liverpool" - "Wolverhampton". Encore une fois, je voudrais dire que dans les derniers matchs, la vérité a une fois de plus été confirmée que les paris sur les statistiques sont plus passables que les paris sur les résultats. Cela a été dit à plusieurs reprises et en voici une autre confirmation. Il suffit de réfléchir un peu et de deviner comment le jeu va évoluer, si, bien sûr, vous comprenez cela. Mais il est souvent difficile de prédire exactement combien de balles vont se loger dans le but.

Vous n'êtes pas obligé d'aller loin, vous pouvez prendre le match récent entre Leeds et Everton, où le score aurait dû être autour de 5: 5 ou même 7: 7, mais en fait, un seul but a été marqué. Maintenant, si vous pariez sur des coups, dont il y avait une myriade, vous gagneriez, et si vous pariez sur le total, vous perdriez.

Tout d'abord, il faut noter qu'il y aura des spectateurs lors du match Liverpool - Wolverhampton. Quatre mille fans à Anfield est déjà un soutien tangible. Tout le monde sait très bien comment ils soutiennent leur équipe favorite. En fait, cela sert de facteur en faveur des Reds. Vous pouvez imaginer à quel point il est important pour une équipe de jouer avec un réel soutien.

Encore une fois, parlons des statistiques. De toute évidence, Liverpool aura l'avantage. Ayez plus d'initiative. Il n'y a pas encore de paris sur ces résultats. Les bookmakers sont devenus plus prudents avec ces options, elles ont commencé à apparaître dans la ligne au tout dernier moment. Apparemment, les bookmakers sont fatigués de perdre. Il est difficile de prédire quelles seront les cotes, mais on peut supposer que Liverpool aura une possession de balle de l'ordre de 57-58%. Il traitera également plus de hits. S'ils donnent une longueur d'avance (-4) ou (-5).

Wolverhampton est toujours la même équipe organisée qu'avant, mais devant eux se trouvent un ordre de grandeur moins intéressant que la saison dernière. La raison principale est, à mon humble avis, Adam Traoré. L'homme qui était le principal moteur de cette équipe en nombre et tactiquement. Beaucoup dépendait de lui dans les actions d'attaque.

La saison dernière, à chaque deuxième match, il était marqué par des actions efficaces. Cette saison, il a 0 but et 0 passes décisives. Il est clair qu'il y a eu des plaies, des opérations dont l'une a échoué. Il a joué sous injections, puis il a dû subir à nouveau une intervention chirurgicale. Il n'a donc jamais atteint son niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles Liverpool lui a préféré à Jota. Il n'y a pas de pression qu'il a exercée sur ses adversaires, il n'y a pas de netteté qu'il a fourni. Il n'y a pas d'accélération, donc Wolverhampton en souffre. Cela a également effacé ses actions à venir.

Vous avez probablement tous vu la blessure que l'attaquant mexicain de Wolverhampton a subie lors du dernier match, et il était le meilleur buteur de l'équipe. Il s'avère que les "loups" ont perdu deux des meilleurs joueurs devant. C'est un autre argument en faveur du fait que dans un proche avenir, tout ne sera pas bon dans les actions d'attaque de Wolverhampton. C'est une autre raison de supposer que Liverpool aura l'avantage de frapper.

Liverpool a joué contre l'Ajax dans un match économe en énergie. Je pense qu'il a sauvé les forces principales pour le match de Premier League, donc en plus de toutes les options statistiques, j'aimerais parier sur le fait que Liverpool va gagner, mais il est peu probable que de nombreux buts soient marqués. Wolverhampton se concentrera sur le match sans ballon, agira en tant que numéro deux, comme ils le faisaient auparavant lors de rencontres avec Liverpool.

Je pense que Liverpool va faire des ravages, ce qui signifie que nous parions sur Liverpool pour gagner avec un total du match inférieur à 3,5 buts en 1xbet pour 2,19. Je répète également que les possessions et les tirs doivent être du côté de Liverpool.