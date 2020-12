Afrique Australe: L'Angola réitère son soutien à l'institutionnalisation du Parlement de la SADC

Luanda — L'Angola a réaffirmé, ce samedi, sa position favorable à l'institutionnalisation du Parlement régional de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dont la matérialisation est analysée, depuis plusieurs années, lors des sommets des Chefs d'État et de gouvernement de l'organisation.

Cet engagement a été renforcé à Luanda par le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, qui espère voir ce projet achevé en 2021.

S'exprimant lors de la 48e Assemblée plénière du Forum parlementaire (FP) de la SADC, qui a lieu pour la première fois en République démocratique du Congo (RDC), par vidéoconférence, le parlementaire angolais a encouragé les pays de la région à ne pas hésiter à cet égard.

"Nous, les parlements de la SADC, sommes les plus intéressés par la création du Parlement régional. Nous ne pouvons pas hésiter, au nom des peuples que nous représentons. Nous devons être unis", a-t-il déclaré.

Selon Fernando da Piedade Dias dos Santos, la transformation du PF en Parlement de la SADC continue à l'ordre du jour, soulignant qu'il s'est félicité, vendredi, de l'engagement du Premier ministre de la RDC, Sylvestre Ilukamba, à soutenir ce processus de transformation.

Le Forum parlementaire de la SADC, créé en 1997, est la structure actuelle de liaison et de discussion entre les parlementaires de la région, agissant en tant qu'organe interparlementaire autonome.

Composé de 14 parlements nationaux, il représente plus de 3500 députés d'Afrique australe, ayant comme membres l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, la République démocratique du Congo, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

Bien que constitué, le rôle formel du PF dans les affaires de la SADC n'est pas encore pleinement reconnu, et son travail n'est pas directement inclus dans l'ordre du jour de l'organe intergouvernemental, d'où l'intention de l'élever du simple forum d'échange parlementaire au Parlement régional.

Selon les experts politiques africains, l'institutionnalisation du Parlement régional de la SADC pourrait faciliter un débat plus approfondi sur les questions régionales et accélérer la mise en œuvre des protocoles de l'organisation qui doivent être ratifiés et intégrés dans la législation nationale.

Selon les propositions des Chefs d'État et de gouvernement de la SADC, une fois approuvées, ce Parlement serait chargé de rédiger et d'adopter des lois types d'intérêt commun, de renforcer le développement économique et d'aider à améliorer la qualité de vie des citoyens de la région.

La question de la transformation du Forum parlementaire de la SADC en Parlement régional a été recommandée dans divers forums de dialogue par le Conseil des ministres de la SADC, en particulier en 2018, à Windhoek.

Dans son discours, ce samedi, le président de l'Assemblée nationale d'Angola a déclaré, en revanche, que la tenue de la 48e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC en RDC, pour la première fois, représente un signe que l'organisation est de plus en plus inclusive, facilitant le processus de familiarisation avec les citoyens de la région. La réunion se déroule depuis vendredi et devrait se terminer ce samedi.