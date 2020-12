Angola: Le PR participe à la 13e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'UA

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, participe, ce samedi, à la 13e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine (UA), qui se déroule à partir de Johannesburg, Afrique du Sud, par visioconférence.

Le Chef de l'Etat angolais prend la parole à tout moment de la rencontre, qui a été ouverte par le Président de l'Afrique du Sud et de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa.

Le programme de travail parvenu à l'ANGOP comprend la lecture de la Déclaration du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et du secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZCLCA), Wamkele Mene.

Il comprend également l'examen d'un rapport du leader et promoteur de la ZCLCA, Issoufou Mahamadou, également président du Niger, et la déclaration des Chefs d'État et de Gouvernement.

Il est également prévu de remettre les instruments de démarrage des transactions commerciales, par le président de la Commission de l'Union africaine, aux Etats-membres et au secrétaire général de la ZCLCA.

Une motion de remerciement est également attendue de la part des représentants du secteur privé, des promesses de soutien des partenaires stratégiques et l'adoption de la décision qui établit la base politique et juridique de l'opérationnalisation de la ZCLCA à compter du 1er janvier 2021, avec les listes de concessions de tarifs et règles d'origine convenus.

À la fin de la session, la Déclaration de Johannesburg sur le début des transactions commerciales dans le cadre de la zone de libre-échange continentale sera adoptée.