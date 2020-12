Maroc: Même en D2, l'OCK reste sur sa série de défaites

L' Olympique Club de Khouribga a été défait au Complexe OCP, lors de sa première apparition dans la deuxième division nationale par l'Olympique de Dchira. D'emblée, l'équipe soussie s'est portée à l'attaque de façon entreprenante et dangereuse, ce qui a abouti au seul but du match marqué dans les derniers souffles de la première mi-temps, par le biais de Hamza Ettoumi sur un coup franc direct, brillamment tiré.

En deuxième période, on croyait que l'équipe khouribguie allait se rebiffer et égaliser, mais l'Olympique de Dchira a continué à contrôler la rencontre et a failli doubler la mise. Les hommes de Karkach étaient perdus sur l'aire de jeu. Le match s'est poursuivi sur un même rythme monotone et insipide jusqu'à ce que l'arbitre a envoyé les vingt-deux protagonistes aux vestiaires. Le représentant de Dchira aspire à obtenir la montée à la cour des grands, après en avoir été privé aux derniers matchs lors des précédentes années. Alors que, l'Olympique de Khouribga vise à revenir le plus vite possible en première division, après l'avoir quittée la saison dernière, en occupant l'avant-dernière position du championnat national.

Chouaib Sahnoun

Voici, par ailleurs, les résultats de la 1è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, au terme des matchs disputés vendredi et samedi :

Vendredi :

AS Salé - Wydad Témara 1 - 1

Club Jeunesse Benguerir - Widad Fès 1 - 1

Olympique Khouribga - Olympique Dchira 0 - 1

Samedi :

Jeunesse Sportive Salmie - Stade Marocain 1 - 1

Chabab Atlas Khénifra - Kawkab Marrakech 0 - 0