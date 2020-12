Maroc: Le Rotary Casablanca organise son action de solidarité "Hiver chaud" dans la commune de Tilouguite

Chutes de neige et averses orageuses jusqu 'au samedi dans plusieurs provinces

Comme chaque année, l'hiver est une saison difficile pour les habitants des régions froides qui se retrouvent isolés par la neige, comme c'est le cas à Tilouguite, une petite commune située à 3.400 m d'altitude dans la région de Béni Mellal-Khénifra.

Connue pour ses beaux paysages qui attirent les amateurs de randonnées, Tilouguite est une région où le froid et la neige isolent les habitants pendant des mois et où les conditions de scolarisation des enfants deviennent extrêmement difficiles. Sousle thème «Hiver chaud» et dans le cadre des objectifs de Rotary d'améliorer les conditions de vie locale et de faire preuve de solidarité, le collectif des 5 clubs de Rotary de Casablanca s'engage dansla lutte contre le froid dansles régions les plus démunies et enclavées.

A cet effet, il organisera, samedi 12 décembre courant à la commune de Tilouguite, une action de solidarité en collaboration avec les autorités et des associations locales. Les jeunes rotariens comptent distribuer des kits d'habits chauds en faveur de 1.200 personnes dans 6 petits villages de la région, en plus de 300 couvertures chaudes et d'autres produits qui seront collectés au cours de cette action. «Nous croyons que nos actions, petites ou grandes, créent des opportunités pour ceux qui ont besoin d'aide. Tout ce que nous faisons ouvre une autre opportunité pour quelqu'un, quelque part», soulignent les organisateurs. Il est à rappeler que Rotary est une organisation mondiale de plus de 1,2 million de membres mobilisés pour servir leur communauté, apporter un service humanitaire et aider à développer bonne volonté et paix à travers le monde. Il existe plus de 34.000 Rotary clubs dans plus de 200 pays et territoires.