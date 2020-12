Maroc: Comment rester positif durant la pandémie

L' incertitude qui entoure la crise du coronavirus n'aide pasfranchement à garder le moral, et beaucoup de personnes souffrent d'anxiété, de dépression, de solitude et de plus hauts niveaux de stress.

Keiron Sparrowhawk, fondateur de My Cognition, une application qui aide à améliorer sa santé mentale, nous partage ses conseils pour rester positif, quelle que soit votre situation actuelle. Si vous travaillez de chez vous Une situation qui peut être idéale pour certains, tandis que d'autres ressentiront l'isolation, surtout à long terme. C'est particulièrement pertinent pour ceux qui sont de «profonds penseurs» ou de «type créatif» et ont besoin de contact humain pour exprimer leurs sentiments et leurs pensées.

Assurez-vous de faire de l'exercice, de bien manger, de rester hydraté et de dormir. Les employeurs devraient par ailleurs maintenir une routine de communication entre les employés avec des mises à jour régulières et soutenir leurs équipes. Les gens aiment croire qu'ils ont un but, et le travail donne cette sensation à beaucoup d'entre nous. Perdre cela est comme un deuil :soudain, un trou s'ouvre dans nos vies, nous nous sentons moins nous-mêmes. Être mis au repos signifie aussi une incertitude et une perte de contrôle, qui ajoutent tous à l'anxiété.

Pour vaincre ces émotions, dites-vous : «Le travail était de trop, pas moi. J'ai toujours les capacités et l'expérience qui me permettront d'avoir mon prochain emploi». Gardez une alimentation saine, faites de l'exercice, hydratez-vous et dormez, et, le plus important : soyez actif socialement. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous vous sentez dépassés Quand vous avez beaucoup de choses à faire, vous pouvez vite vous sentir dépassés. Faites une liste de choses à faire, en détaillant chaque tâche. Une fois que vous en avez complété une, vous vous sentirez beaucoup mieux.

Assurez-vous de faire des pauses et levez-vous, bougez. Restez hydratés avec de l'eau fraîche. Si vous vous sentez anxieux ou solitaire Pour combattre cela, construisez de solides relations avec les gens qui tiennent à vous. Créez un réseau social en planifiant des événements en ligne.Rappelez-vous que vous n'êtes pastoutseul, et ne vous isolez pas : il y a toujours quelqu'un à qui parler.