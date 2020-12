Maroc: "League of Legends " - L'e-sport à son nec plus ultra !

Compétition, émulation, adrénaline, rage de vaincre, ambiance virtuelle mais digne des derbys de haute facture : tous les ingrédients sont réunis pour faire des jeux électroniques des sports quasi réels qui se disputent sur les grandes pelouses.

L'engouement pour l'e-sport gagne de plus en plus de terrain, en ce sens que chaque année, plusieurs jeux vidéo font leur entrée sur scène et tentent de se faire une place parmi les grands. Toujours est-il, seule une petite poignée réussit à se frayer son petit bonhomme de chemin et accrocher les aficionados. Des titres qui deviennent désormais emblématiques tels que "League of Legends", le jeu multijoueur de stratégie et d'action par excellence.

Somme toute, "League of Legends", connu parmi les passionnés de sensations fortes sous l'acronyme "LoL" et qui a été développé en 2009 par l'éditeur "Riot Games", revendique pas moins de 70 millions de joueurs. Les amateurs doivent s'abstenir. Puisque seuls les initiés sont à même de reconnaître le jargon et autres appellations propres à ce jeu. Jungler, Midlaner, Toplaner... . des termes qui désignent les différents rôles que l'on peut incarner dans une partie du jeu. Le principe est simple : deux équipes composées de cinq joueurs, baptisés invocateurs, s'affrontent dans un univers féerique où s'entremêlent combats, magie et bestiaires fantastiques.

Le but du jeu consiste à détruire la forteresse adverse, appelée "Nexus". Sur la scène professionnelle de LoL, plusieurs tournois sont organisés partout dans le monde, le plus prestigieux étant le championnat du monde "League of Legends Worlds". Chaque saison, les meilleurs joueurs s'affrontent dans des ligues nationales ou régionales dans l'espoir d'obtenir un ticket de qualification au fameux "Worlds".

La première édition du championnat du monde s'est déroulée en 2011 et depuis, la popularité de LoL n'a cessé de croître. Hologrammes, concerts, animation...chaque finale est introduite par un spectacle musical présenté par des artistes de renommée internationale, tel que le célèbre groupe de musique "Imagine Dragons", faisant des "Worlds" un événement assez spécial, notamment en termes d'audience. En effet, la finale qui s'est jouée en France en 2019, a atteint des chiffres mirobolants et a été diffusée en 16 langues et sur plus de 20 plateformes.

Près de 22 millions de spectateurs en moyenne ont suivi le match en ligne, avec un pic de 44 millions d'après les chiffres dévoilés par Riot Games. Un record ! Le phénomène "League of Legends" a aussi débarqué au Maroc à travers plusieurs tournois, notamment l'"Inwi e-league" en 2017 et le tout nouveau tournoi, créé par Riot Games, en partenariat avec Intel et Lenovo, l'"IntelArabianCup" (IAC), qui rassemble les meilleures équipes de treize pays de la région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord. Mais alors, quel est le secret derrière la popularité de ce jeu vidéo ? "Ce fut en juillet 2014 que mon cousin me recommanda de jouer à League of Legends, et j'y joue encore jusqu'à aujourd'hui", confie à la MAP Anas, un geek.

"Étant un passionné du gaming, je suis toujours à la recherche de nouveaux jeux vidéo, de préférence ceux qui regorgent d'actions, où l'on peut s'amuser en multijoueur, où la compétitivité est acharnée... Et j'ai retrouvé tous ces éléments-là en LoL".

Ce jeu vidéo, a-t-il expliqué, est totalement gratuit dansla mesure où l'on peut y jouer sans débourser le moindre centime. Le contenu payant demeure cosmétique et rien de plus. Outre sa gratuité, il y a lieu de mentionner la composante compétitive du jeu. Il existe des parties classées qui évaluent le niveau compétitif d'un joueur en le plaçant dans une division selon ses victoires et défaites (bronze, argent, or... ), at-il expliqué.

"Tout un chacun aspire à améliorer son rang et atteindre ce que l'on appelle le "High Elo", espérant un jour rejoindre une équipe professionnelle et participer aux tournois de "League of Legends", conclut ce passionné de gaming. Une décennie après sa création, "League of legends" a sans conteste acquis ses lettres de noblesse. Comptant les fans par millions, il trône au sommet de l'e-sport et s'érige en jeu PC parmi les plus populaires de la planète, sans pour autant satisfaire l'ambition de "Riot Games".

En effet, l'éditeur de ce jeu à grand succès, cherche à conquérir d'autres plateformes, en l'occurrence le mobile à travers le lancement d'une version de son jeu mythique sur "Android" et "IOS". Après avoir déferlé comme un raz-de-marée sur le monde de l'esport sur PC, "League of Legends" sera-t-il en mesure de faire du mobile sa nouvelle chasse-gardée ?