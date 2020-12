Ile Maurice: Des projets pour les 475 familles de Ti-Rodrigues minées par la pauvreté

Petit patelin presque fantôme en journée, Ti-Rodrigues abrite pourtant 475 familles qui connaissent au quotidien la morsure de la pauvreté.

Leurs récits parlent d'inégalités des chances, de difficultés familiales, de capacités physiques et psychiques réduites mais aussi de décisions personnelles et de mauvais coups du sort.

Si le coin est appelé Ti-Rodrigues, c'est en raison du nombre de Rodriguais qui ont migré à Maurice et se sont installés là dans l'espoir d'une vie meilleure. Or, le meilleur n'est jamais arrivé. Depuis plusieurs années, ces familles vivent dans des conditions très précaires. Pratiquement tous habitent des cases en tôle.

Une habitante a décidé de relever ses manches et de prendre les choses en main. C'est Doris Félicité. Cette femme et mère de famille d'origine rodriguaise vit à Ti-Rodrigues depuis trois ans. Elle a vu les conditions de vie de ces 475 familles et n'y est pas restée insensible. Pour commencer, elle s'est occupée des enfants de la région.

Projet d'école de musique

Elle a vite été rejointe dans sa démarche par Bruneau Laurette et Cathy Giraud. À présent, ces 'bons samaritains' ont pour but d'éradiquer la misère à Ti-Rodrigues. D'ailleurs, un projet d'école de musique pour les jeunes et les habitants de l'endroit qu'ils ont conçu, est sur le point d'aboutir.

«Personne ne choisit de plein gré de vivre dans la pauvreté. C'est triste et malheureux de dire cela mais en 2020, ces familles sont toujours privées de leurs besoins de base comme la fourniture d'eau et d'électricité. À part une centaine de familles de Ti-Rodrigues qui ont été régularisées par la Central Water Authority et le Central Electricity Board, la majorité doit encore traser. C'est une vie très dure que les habitants d'ici vivent», martèle Doris Félicité, 36 ans.

Magie de Noël

La magie de Noël Noël ne veut pas dire grand-chose pour ces enfants de Ti-Rodrigues. Cette année, Doris Félicité, Cathy Giraud et Bruneau Laurette veulent que ces enfants connaissent la magie de Noël et des cadeaux comme les autres enfants. Pour ce faire, une fête sera organisée à leur intention.

Ces bénévoles invitent les Mauriciens à les rejoindre dans cette cause. Selon Cathy Giraud, trois sapins seront placés à Grand-Baie SUPER U, Jumbo Riche-Terre et Jumbo Phoenix les 11,12 et 13 décembre. Les personnes intéressées peuvent y déposer un cadeau pour les enfants de Ti-Rodrigues. Il y aura quelqu'un pour les aider.

«Ces enfants ont besoin d'amour et d'affection. Nous voulons leur montrer qu'ils comptent beaucoup à nos yeux. C'est pour cela qu'ils auront droit à une fête de Noël inoubliable. Toutefois, nous avons besoin d'aide pour réaliser ce projet», fait valoir Cathy Giraud.

Elle ajoute avoir prévu un château gonflable, du Face painting et des jeux d'antan. Outre les cadeaux, ces enfants ont besoin de matériel scolaire et de vêtements. Un conteneur a été installé dans la cour du magasin Macumba à Chemin Vingt-Pieds, Grand- Baie afin d'y stocker les dons reçus. Ceux qui veulent y contribuer peuvent y déposer des cadeaux et du matériel scolaire. Autrement, les gens peuvent appeler Doris Félicité sur le 5 918 3083.

Fléaux sociaux

Qui dit pauvreté, dit parfois aussi fléaux sociaux. À force d'être oisifs, plusieurs jeunes de Ti-Rodrigues finissent par tomber dans le piège de la drogue. «Nos jeunes n'ont pas accès aux activités sportives et n'ont pas de loisirs. Ils sont victimes de préjugés en raison de leur lieu d'habitation. C'est pour cela que les jeunes sont une de mes priorités, de même que pour les autres bénévoles», fait ressortir Doris Félicité.

Atelier de musique

Il y a trois mois, Doris Félicité a eu l'idée d'ouvrir pour les jeunes de Ti-Rodrigues un atelier de musique. Grâce à son amie Cathy Giraud, elle a pu trouver l'aide financière voulue pour compléter les travaux de construction dudit atelier. «J'avais besoin d'un soutien financier. Je ne savais pas vers qui me tourner. Cathy Giraud est entrée dans ma vie comme une fée. Elle a été en contact avec un couple de Sri-Lankais, vivant à Maurice depuis 20 ans. Ils ont fait don de Rs 51 000. Cela nous a permis d'acheter les matériaux pour la construction de l'atelier, qui sortira de terre d'ici peu. Nous sommes à la recherche d'enseignants de musique, qui seraient partants pour donner des cours gratuits de musique à ces jeunes, qui ont grandement besoin d'être encadrés.» Hormis l'atelier de musique, Doris Félicité indique qu'il est prévu qu'un atelier de menuiserie soit aménagé. C'est Wesley Christin, menuisier, qui se chargera de cet aménagement. Bruneau Laurette et Cathy Giraud s'activent toujours auprès des familles de Ti-Rodrigues. Pendant le confinement, Bruneau Laurette a apporté des denrées alimentaires à ces familles où il y a environ 500 enfants.

Service de voirie inexistant

À Ti-Rodrigues, outre la pauvreté, il y a un crime environnemental qui se produit. Les habitants n'ont pas de service de voirie digne de ce nom. Par conséquent, ils jettent leurs déchets sur des terrains vagues de la région et ceux-ci empestent à la ronde. Malgré plusieurs appels aux autorités concernées, les demandes de ces familles sont restées sans réponse. Aux dires de Doris Félicité, faute de moyens, les habitants sont contraints de se débarrasser ainsi de leurs déchets.