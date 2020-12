Ile Maurice: Une idée du démocrate

Qu'est-ce qu'un démocrate ? Quelqu'un qui prend parti pour la démocratie.

Autant la démocratie que le ou la démocrate peuvent parfois paraître abstraits, voire parfois dénuée de sens. En effet, le mot «démocratie» est employé à tout bout de champ et, parfois, sans que l'on s'interroge sur ce que ça peut bien vouloir dire. Mais avec le mot «démocrate», on a ici une femme ou un homme qui tentent de mettre en pratique la démocratie, qui l'expérimente, et qui ne s'en fait pas seulement une idée abstraite. Il ne s'agit pas ici des Démocrates des Etats-Unis, qui sont les représentants d'un parti, et qui pourraient laisser entendre qu'ils sont plus «démocrates» que les Républicains.

Il s'agit ici d'hommes et de femmes qui personnifient la démocratie, et, plus exactement, qui articulent, donne vie, font vivre et rendent concrètes des actions démocrates par des gestes démocrates. La démocratie n'est pas un archétype, une idée figée qui transcenderait toutes les réalités de ce monde. La démocratie est bel et bien vivante... lorsque des démocrates la font vivre. Au contraire, on sait bien que la démocratie peut tout à fait être morte lorsqu'elle ne demeure qu'un nom qui renvoie à une chose desséchée et vide de tout sens.

Platon, athénien vivant au 5ème siècle avant l'ère commune dans ce que l'on pourrait appeler la première démocratie qui a vu le jour, n'était pas un démocrate, et trouvait que la démocratie était loin d'être un bon régime politique. Néanmoins, un des éléments forts de la démocratie aujourd'hui, c'est qu'on peut la critiquer, montrer ce qui ne va pas, faire ressortir ce qui pose problème dans ses pratiques, tout en étant démocrate. Une ou un démocrate est une personne qui voit que quelqu'un chose ne marche pas, qui l'analyse et qui propose une solution pour faire que ça marche mieux, démocratiquement, s'entend.

Mais il ne s'agit pas de faire que les choses vont mieux dans l'ensemble, car l'ensemble est trop vaste, trop vague et souvent il aboutit à quelque chose de contre-productif. Il faut partir d'un endroit, d'une région, moduler son action en fonction de l'endroit, amener des solutions concernant la région investie. On l'aura compris, la société mauricienne étant un archipel, les différentes îles qui la composent ne sont pas de même taille, ni de même envergure ou de même densité : il faut donc agir en fonction de la réalité qui s'offre au démocrate. Abstraction stérile contre fertilité réaliste : le choix du démocrate est fait !