Egypte: 42e édition du Festival international du film du Caire

La 42e édition du Festival international du film du Caire aura lieu du 2 au 10 décembre 2020. La programmation comprend 16 titres qui marqueront leurs premières mondiales et internationales au Caire.

La Compétition internationale du festival comprend trois titres marquant leur première mondiale, dont Mo Er Dao Ga (Chine) du réalisateur Jinling Cao, qui marque le premier film à être tourné dans la forêt dense mongole de Moer Daoga. Le film raconte l'histoire d'un bûcheron ordinaire se battant seul pour la dernière forêt vierge au moment du désespoir.Il démontre l'humanité, Exploration de la relation entre l'homme et la nature.

Le deuxième film est German Lessons (Bulgarie) du réalisateur Pavel G. Vesnakov. Le film suit les tourments de Nicola d'âge moyen, essayant désespérément de réparer les liens rompus avec ses proches un jour avant de partir en Allemagne.

Le troisième est Curfew (Egypte) du réalisateur Amir Ramses, qui met en vedette la superstar égyptienne Elham Shahin aux côtés d'Amina Khalil. Le film se déroule à la fin de l'automne 2013 pendant le couvre-feu en Egypte. Faten sort de prison après 20 ans pour retrouver sa fille unique, Leila, incapable de surmonter son passé et l'abandonne.

La section Horizons du cinéma arabe présentera également deux premières mondiales; le documentaire On the Fence (Egypte) de la réalisatrice Nesrine El Zayat, qui suit trois filles embarquant dans un voyage pour briser les barrières imposées par une société dominée par les hommes, rejetant les traditions de préjugés qui les rendent ainsi que beaucoup d'autres soumises; et Had El Tar (Arabie saoudite) du réalisateur Abdelaziz Al Shlahei qui suit une histoire d'amour en difficulté entre un escrimeur et un chanteur de mariage dans une communauté conservatrice.

Au programme, le film L'Automne aux Pommes (Maroc) du réalisateur Mohamed Mouftaker, qui remporte sa première internationale au festival. Le film se déroule dans un petit village marocain surtout connu pour ses remarquables pommiers, où un jeune enfant est exposé aux expériences les plus difficiles de la vie pour explorer l'essence de l'amour, de la vie et de la mort.

La section des projections spéciales du festival comprendra la première mondiale de TV Society (Liban) de Robert Cremona. Le film parle de la diffusion d'une version arabe d'une émission télévisée internationale de rencontres qui offre à un panel de femmes le choix de prétendants masculins potentiels. Suscitant un tollé dans la communauté locale, le spectacle transforme l'hôte en ennemi public.

Par ailleurs, le long métrage A Siege Diary (Russie) du réalisateur Andrei Zeitsev, fera partie des projections spéciales, marquant sa première internationale. Le film se déroule pendant le siège le plus long et le plus sévère de toute l'histoire de l'humanité au moment de la Seconde Guerre mondiale autour de la grande ville russe de Leningrad.

Dans les projections de minuit, Sideshow (Royaume-Uni) du réalisateur Adam Oldroyd marquera sa première mondiale. Le film suit deux criminels incompétents alors qu'ils pénètrent dans la maison d'un psychique échoué à la recherche d'un butin caché. Cependant, ils obtiennent beaucoup plus que ce qu'ils avaient négocié.

Dans Panorama Special, Back to Wharf (Chine) du réalisateur Li Xiaofeng aura sa première mondiale. Le film parle d'un jeune criminel qui décide de se repentir et de retourner dans sa ville natale, mais son passé sordide ne semble pas lui faciliter la tâche.

Dans Cinema of Tomorrow, trois courts métrages auront leur première mondiale, le premier est L'Homme qui a avalé la radio (Egypte) du réalisateur Yasser Shafaei. Le film est une comédie sur un homme qui a avalé une radio et doit subir une intervention chirurgicale pour s'en débarrasser.

Le deuxième de la section est I Bit My Tongue (Tunisie, France) de la réalisatrice Nina Khada qui explore sa ville natale à travers une recherche en linguistique.

Le troisième est The Girls Who Burned the Night (Arabie saoudite) de la réalisatrice Sara Mesfer, qui suit deux jeunes filles alors qu'elles se préparent pour une fête de mariage. L'un d'eux décide soudainement de faire du shopping, ce qui conduit de manière inattendue à une tournure inattendue des événements.

Cette section présentera également trois premières internationales, à savoir: Isabel (Cuba) de la réalisatrice égyptienne Sara Shazly. Le film explore les différents aspects de la vie de la jeune fille, Isabel, et sa relation avec sa mère.

Le second est The Red Spiral (Venezuela) de la réalisatrice Lorena Colmenares. Les événements du film se déroulent dans une école locale, à la suite d'un enfant qui a le droit de prononcer un discours lors d'une cérémonie scolaire à laquelle assistera le président.

Le troisième film est Kurchatov (Russie) du réalisateur Alexander Korolev, qui suit la vie d'Igor Kurchatov, le physicien nucléaire soviétique surnommé «le père de la bombe soviétique».